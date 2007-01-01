Son yıllarda birçok alanda tepe taklak olan trendlere, bir yenisi daha ekleniyor: Lüksten uzak tatiller. Planlarınızdan gösterişli otelleri çıkarmanın tam zamanı; çünkü çalkantılı şehir hayatınıza mola vermek, hiç bu kadar organik olmamıştı!

Yazı: Simay Engür



Devir ateşli kampların, beyaz yakalı Tarzan’ların ve çölde dans eden Zeyna’ların devri. Lüks otellerin suni atmosferindense, tatil rotasını müzik festivallerine, kamplara ve karavanın başına buyruk ruhuna çevirenlerin sayısı giderek artıyor. Hippilerin, statüsü yandan çarklıların ve medeniyet sevdalısı olmayan ayağı çıplakların yıllardır yaşam tarzı olan bu aktiviteler nasıl devasa bir trend haline dönüştü? Şehir hayatını geride bırakıp dünyayı gezmeyi bir felsefe olarak benimsemeye cesaretimiz olmayınca, seyahatten gelen özgürlük adımlarını birer tatil alışkanlığına dönüştürdük diyebiliriz. Özellikle yurt dışında devasa bir trend olmaya başlayan kamp, yoga, egzersiz, safari ve karavan tatilleri, şehir hayatındaki birçok plaza sakininin yepyeni takıntısı olma yolunda ilerliyor. Peki ‘anti-lüks’ tatilden kastımız ne? Birçok kültürde aslında yaşam tarzı olan yoga, safari ve organik köy hayatını deneyimlemek için, beş yıldızlı otellerden bile daha çok para harcamak anlamına geliyor. İşte karşınızda maddi olarak lüks ama manevi olarak gösterişsiz bir trend! Peki söz konusu dinlenmek olduğunda da, modanın her ‘gör’ dediğini görmek mi gerekiyor? Daha sağlıklı, bol yeşilli ve anti konformist olacaksa, tabii ki evet! Takviminizi şimdiden ayarlayın, bu yaz binaların cana tak eden kasvetinden kurtulmak için dört farklı konseptte ‘gösterişsiz’ lüks tatillere davetlisiniz!







Kamp

“Mutluluk uçsuz bucaksız ormanlardadır, bomboş sahillerdeki coşkudadır. İnsan elinin değmediği bir yerdedir, denizin diplerinde ve gürlemesindedir.” Medeniyetten kaçıp gitmek isteyenler için bir nevi cesaret hapı haline gelen ‘Into the Wild’ filmindeki gibi sırt çantasını alıp şehri terk etmek pek kolay olmayabiliyor. Yine de hiçbir şey, hayallerinizi bir çadıra sığdırıp gezmek, dilediğiniz yerde kamp yapmak için engel değil. Bu yaz esnek rotalara şans verip birbirinden farklı sabahlara uyanabilirsiniz. Plansızlık ve sürekli yolda olma hali size göre değilse, yoganın, organik besinlerin ve doğal yaşama dair çeşitli workshopların olduğu ekolojik kamp alanlarına da şans verilebilir. Hangisini tercih ederseniz edin, doğanın içindeymişik, yeşilmişik, sazmışık!



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Nereye

• Tipi Valley Surf&Yoga Retreat, Portekiz: Aynı anda hem organik beslenebileceğiniz hem de sörf, yoga ve çeşitli masaj hizmetleriyle ruhunuzu da doyurabileceğiniz bir lokasyon. Çadır ve kamp alanı hizmetlerinden de yararlanmak mümkün.



• Bhandardara Gölü, Hindistan: Tek bir yere bağlanmak size göre değilse, Hindistan turuna çıkabilir ve rotanıza Bhandardara Gölü çevresindeki başına buyruk kamp alanlarını ekleyebilirsiniz.



• Hang Son Doong, Vietnam: Yeryüzünde kamp yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu sorarsanız, tartışmasız Son Doong! Bu mağaranın içinde, bambaşka bir dünya var.



• Bonjuk Bay, Muğla: İster bireysel, ister grup halinde gidebileceğiniz bu lokasyonda kampa, yogaya, sağlıklı besinlere ve çeşitli su sporlarına doyabilirsiniz.







Festival

70’lerin sonlarına doğru başlayıp, 80’li yıllarda dünya çapında bir hareket haline dönüşen Rainbow Toplantıları’yla birlikte hippiler, modern hayatla aralarındaki bağı koparmak için Washington-Oregan sınırında bir ay süreyle devasa kamplar kuruyorlardı. Birlikte şarkı söyleyip dans etmek, sevgiyi paylaşmak ve doğayla olan ilişkilerini kuvvetlendirmek için yapılan bu kamp buluşmaları günümüzde alternatif müzik festivalleri olarak gitgide çeşitlendi diyebiliriz. Örneğin hepimizin çok iyi bildiği, Nevada’nın çöllerinde kurulan Burning Man! Şunu söyleyebiliriz ki; 21’inci yüzyılın asi çocukları da tıpkı 80’lerdeki çiçek çocuklar gibi, doğanın ve müziğin kesişimindeki yüksek özgürlükten besleniyor. Aşırı doz müzik, aşırı doz tabiat ve aşırı doz mutluluk!



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