Macera tutkunlarına tatil alternatifleri!

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Tatil sizin için macera demek ise o zaman bu adresleri bir yere not alın.

NEPAL

Mistik bir maceraya ne dersiniz? Sevimli ve güler yüzlü insanlarıyla görülecek ve keşfedecek çok fazla güzellik barındıran Nepal, Himalayalar’ın kuzeyinde bulunuyor. Durbar Meydanı, Hindu Tapınakları, Lalitpur’u ziyaret edebilir, açık hava müzelerinin keyfini çıkarabilirsiniz. El yapımı kağıt ve seramik çeşitlerinden eviniz için de bir tane edinmeden dönmeyin. Konaklamak için Hyatt Regency Kathmandu ve Hotel Mandap çok uygun. Fiyatlar kişi başı bir gecelik ortalama 150 lira’dan başlıyor. Buraya gitmişken Hi Peace Garden Restaurant (977 0 1229 70 73) ve Spice Garden Restaurant’da (977 1425 80 21) mercimekli pilav, puf böreği, sarımsak çorbası ve zencefil çayını tatmadan dönmeyin.

