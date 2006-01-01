'Ağva Mantar Günleri' kapsamında Mikolog Jilber Barutçiyan ile 'Mantarların Gizemli Dünyası'nı keşfedin...

Explore Ağva platformu tarafından 15 Ekim Cumartesi günü beşincisi gerçekleştirilecek olan 'Ağva Mantar Günleri' kapsamında 'Mantarların Gizemli Dünyası' Mikolog Jilber Barutçiyan rehberliğinde bir kez daha keşfedilecek. Etkinlik akışı şöyle;





BULUŞMA

10:30 'da Ağva Turizm Ofisi önünde, Göksu Nehri kıyısında buluşma.

Koordinatlar: 41.135677, 29.840803

(Bu nokta Göksu Nehri üzerinden geçen köprünün ayağında bulunuyor ve aynı zamanda Göksu gezi teknelerinin de kalkış noktası)

PROGRAM

TEORİ (11:00-12:00)

Mantarların Gizemli Dünyası'na yolculuk etkinliği, orgnizasyonu üstlenen üye otellerden biri olan Robin's Nest toplantı salonunda Jilber Barutçiyan'ın 1 saatlik 'Mantarlar Alemine Giriş' teorik sunumu ile başlıyor.

DOĞA (12:30-14:30)

Sunumdan sonra, Himalaya Motel'in sporcu ev sahipleri Celal ve Serpil Asan çiftinin gönüllü rehberliği eşliğinde Ağva ormanlarında orman yürüyüşü ve Jilber Barutçiyan'ın toplanan doğal mantarlar ile hazırlayacağı mantar sergisi ve sunumu ile devam ediyor.





YEME & İÇME (14:30-15:30)

Yürüyüş dönüşünde Jilber mantar sergisi ve mangal keyfi

Günün sonunda (17.30-18:00) günün sürpriz mantarları ile özel soslu makarna ikramı





UYARILAR VE GENEL BİLGİ

Beklenen hava sıcaklığı 15-18 derece. Yağış olma olasılığı nedeniyle rahat ayakkabılar, eşofman ve yağmurluk giyilmesi uygun. Mantar toplamak için yanınızda sepet ve çakı götürebilirsiniz. Çocuklarınıza doğa sevgisini aşılamak ve yepyeni bir dünyanın kapılarını açmak istiyorsanız etkinliğe çocuklarınızla katılabilirsiniz. Ormanda toplanacak mantarlar, mantar çeşitliliğini gözlemlemek, mantar sergisine numune oluşturmak ve seminerde anlatım amaçlı kullanılacağı için mantarlar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyor olsanız bile ormanlarda bulacağınız hiçbir mantarı bir uzmana danışmadan kesinlikle yememeniz gerekiyor. (Mantar etkinliğinde pişirilecek soslar önceden toplanmış ve denetimden geçmiş mantarlar ile hazırlanacak.)

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