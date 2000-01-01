Son yıllarda sosyal medyada çok sık paylaşılan ve fotoğraflarını gördüğümüzde ‘Burası da neresi?’ diye sorduğumuz şehirlerin başında geliyor Brugge. Burayı ayrıcalıklı kılan ise masal kitaplarında okuduğumuz, Hansel ve Gratel’in belki de bir ısırık almak için yemeye çalıştığı o büyülü masalsı evlere sahip olması olabilir.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

İşin açıkçası Brugge ismini duyana kadar Belçika çok da merak ettiğim ülkelerden değildi. Evet, çikolataları ile meşhur olan bu ülkeyi görmek özellikle biz tatlı sevenler için harika olsa da tarih, alışveriş ya da farklı bir şeyler arayanlar için çok da çekici bir yer gibi gelmiyordu. Fakat Brugge’ün fotoğrafları bir fenomen halinde tüm sosyal medyayı meşgul etmeye başlayınca benim de görmem gerekenler arasındaki yerini aldı. İyi ki de yer almış çünkü düşünün; çikolata kokan bir şehrin sokaklarında yürürken sanki bir filmde yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. In Brugge filmini izlediyseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabilirsiniz. ‘Brugge’ ismi bridge yani köprü kelimesinden geliyor; kanalları ve köprüleriyle ‘Kuzey’in Venedik’i’ olarak da bilinen bu şehir, Flaman bölgesinde yer alıyor. Bu şehirde Felemenkçe veya Almanca konuşuluyor. 11’inci yüzyılda Avrupa’nın ticaret merkezi olan bu güzel şehrin denizle olan bağlantısı seller nedeniyle bir süre sonra kesilmiş olsa da denize yakınlığı nedeniyle hala bir liman kenti olarak kabul ediliyor. Şehrin içerisinden geçen kanallar ise Brugge’e romantik bir hava katıyor. Ortaçağ’dan kalma bu şehre gitmek için önce yaklaşık üç saat süren bir uçuşla Belçika’nın başkenti olan Brüksel’e gittik. Buradan direkt trenle yaklaşık bir saat sonra kendimizi bu güzel şehrin içerisinde bulduk. İsterseniz Amsterdam’dan da tren yolculuğuyla varmak mümkün.

Tren istasyonu şehir merkezine oldukça yakın olduğu için küçük meydana 10 ya da 15 dakika yürüdükten sonra kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. 2000 yılında UNESCO tarafından dünya mirası olarak koruma altına alınmasından sonra turizm potansiyeli artan Brugge, oldukça küçük olmasına rağmen kalabalık bir şehir. Kalabalık diyorum çünkü her gün yüzlerce belki de binlerce turist burayı ziyaret etmeye geliyor.

YÜRÜYEREK GEZİN





Brugge o kadar küçük bir şehir ki her yeri yürüyerek görmeniz mümkün. Zaten herkes de öyle yapıyor. Sadece bir gün içerisinde tüm şehri dolaşabilirsiniz. Şehrin meydanı Grote Markt yani Büyük Meydan’da sizi faytonlar karşılıyor. Belki de bu yüzden şehre girdiğiniz ilk andan itibaren kendinizi bir masalın içerisinde hissediyorsunuz. Etrafta birçok restoran ve kafe bulunuyor. Kış döneminde özellikle Noel zamanı, meydanın ortasına kurulan buz pistinde paten yapmak da oldukça farklı bir deneyim olacak. Paten yapmak istemezseniz elinizde sıcak şarapla bu masalın tadını çıkarabilirsiniz. Meydanın tam ortasında bulunan 83 metre uzunluğundaki Belfry Kulesi’ne de çıkmak isteyebilirsiniz. Bu kulede tam 47 tane çan bulunuyor ve en önemli özelliği de her saatte farklı çalan melodisi. Açıkçası şehri kuşbakışı görebileceğiniz bu kuleye çıkmak için 366 basamağı göze almanız gerekiyor. Kendinize güveniyorsanız neden olmasın?

Meydanda görmeniz gerekenlerden biri de Jan Breydel ve dokumacı Pieter de Coninck’in heykelleri. ‘Onlar da kim?’ diye soracak olursanız Fransa’nın kralı IV. Philip, 1300’de Flaman bölgesine kendi yöneticilerinden birini atamış. Bölge Fransa egemenliğine girmek istemeyince 1302 yılında Brugge liderliğindeki Flamanlar ile Fransızlar arasında Altın Mahmuzlar Savaşı çıkmış. Savaşın ismi de Flamanlar’ın Fransız şövalyelerinden aldığı altın mahmuzlardan geliyor. Bu savaşa liderlik eden kasap Jan Breydel ve dokumacı Pieter’in heykelleri ise şu an meydanda bulunuyor. Grote Markt’ın diğer bir köşesinde ise ‘Historium’ yazan bir bina bulunuyor. Burada tarihe yolculuk yapabilirsiniz.Filmler ve animasyonlarla 15’inci yüzyılda insanların Brugge’de nasıl yaşadıkları anlatılıyor.

TARİHE MERAKLIYSANIZ







Avrupa’ya özellikle tarih için gidenlerdenseniz Brugge şehrini daha çok sevebilirsiniz. Çünkü hangi sokağa girerseniz girin karşınıza ya bir heykel ya da tarihi bir bina çıkıyor. Markt Meydanı’nındaki mahkeme binasının yanındaki sokaktan girince Burg Meydanı’na çıkabilirsiniz. Burada Belediye Sarayı’nı, Brugge Müzesi’ni ve Kutsal Kan Bazilikası’nı görebilirsiniz. Belediye binası oldukça ilginç; bildiğiniz şato gibi görünüyor. 1367 yılında inşa edilen bu binanın önünde fotoğraf çektirebilirsiniz. Burada bir de üzerinde Hz. İsa’nın kanının olduğu bezin bulunduğu Kutsal Kan Bazilikası’nı göreceksiniz. Dijver nehri boyunca ilerlediğinizde Gruuthuse Müzesi’ni de görebilirsiniz. Ayrıca Dijver Kanalı’ndan geçerken Bizim Leydi Kilisesi de dikkatinizi çekecek. Kulesi yaklaşık 125 metre olan kilisede zamanın Burgonya Dükü ve kızı Maria burada yattığı için kiliseye bu isim verilmiş. Dük ve kızının siyah mermer lahitleri üzerindeki altından heykelleri bulunuyor. Burada ayrıca Michelangelo’nun Madonna ve Çocuğu heykeli var.