Masal ülkesi Disneyland

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Bu yaz çocukluğunuzun masal şehrine gitmeye ne dersiniz?

Rüyaların şehri Paris'e kimbilir kaç kez gittiniz. Ya da Eyfel Kulesi'yle, Seine Nehri kıyılarıyla, baharda açan kestane ağaçları, müzeleri, nefis şarapları, romantik geceleriyle bu sanat ve aşk şehri hala rüyalarınızı süslüyor. Hatta bu yaz Paris'e gidip rüyalarınızı gerçeğe dönüştürmeye karar verdiniz. Ama tüm bunlara rağmen, sizin de benim gibi Disneyland'a gitmek aklınızın ucundan bile geçmedi. Oysa küçücük bir çocukken annelerimizin anlattığı masallar burada gerçeğe dönüyormuş. Daha harfleri bile sökmeden okuduğumuz o kitaplardan çıkıp, çocuk kalbimizi iyilik ve güzelliklerle dolduran bütün masal kahramanları bizi yıllardır bu büyülü şehirde bekliyorlarmış. Onları daha fazla bekletmeyi siz de istemezsiniz değil mi? İşte size harika bir bahane.



