Didem İnselel, Cunda’nın doğasına ve huzurlu atmosferine hayran kalmış.
Geçen yıl Cunda’ya yolum ilk düştüğünde anladım ki bu son olmayacak...
Daracık sevimli sokakları, bir masalın içindeymişsiniz hissi veren yel
değirmenleri, sahil boyunca uzanan ışıl ışıl denizle iç içe balıkçıları,
dondurmacıları, çay bahçeleriyle çocukluğumun yazlık havasını yeniden
yaşadığım Cunda’ya bayıldım. Cunda’ya kaçamak yapmak isteyenlere kalmak
için sahilin bir arka sokağındaki Nesos’u tavsiye ederim. Şirin bahçesi, hamakları,
huzurlu atmosferi ve misafir perver personeliyle kafa dinleyebileceğiniz harika bir
otel. Cunda’ya gidip de meşhur Taş Kahve’ye uğramazlık etmeyin sakın, adaçayı
muhteşem. By Nihat ve Ada Restoran’da ne yerseniz çok lezzetli. Özellikle sıcak otu
mutlaka deneyin. Yemekten sonra illaki lokma… Uzun kuyruklarda geçirdiğiniz
zamana değecek.