Masalsı bir ada

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Didem İnselel, Cunda’nın doğasına ve huzurlu atmosferine hayran kalmış.

Geçen yıl Cunda’ya yolum ilk düştüğünde anladım ki bu son olmayacak... Daracık sevimli sokakları, bir masalın içindeymişsiniz hissi veren yel değirmenleri, sahil boyunca uzanan ışıl ışıl denizle iç içe balıkçıları, dondurmacıları, çay bahçeleriyle çocukluğumun yazlık havasını yeniden yaşadığım Cunda’ya bayıldım. Cunda’ya kaçamak yapmak isteyenlere kalmak için sahilin bir arka sokağındaki Nesos’u tavsiye ederim. Şirin bahçesi, hamakları, huzurlu atmosferi ve misafir perver personeliyle kafa dinleyebileceğiniz harika bir otel. Cunda’ya gidip de meşhur Taş Kahve’ye uğramazlık etmeyin sakın, adaçayı muhteşem. By Nihat ve Ada Restoran’da ne yerseniz çok lezzetli. Özellikle sıcak otu mutlaka deneyin. Yemekten sonra illaki lokma… Uzun kuyruklarda geçirdiğiniz zamana değecek.