Adatepe geçmişi olduğu gibi korumayı başaran, hatta yeni dönemde buraya taşınanların etkisi ile git gide de güzelleşen bir köy. Sit alanı olan bölgede 250 yapı, Anıtlar Kurulu tarafından korumaya alınmış.

İda Dağı’nın yamaçlarındaki bu köy mimariye, tarihe ve fotoğraf çekmeye meraklı olanlar için bir cazibe merkezi. Truvalılardan Perslere, Romalılardan Selçuklulara, Osmanlılara kadar tüm medeniyetlerin izlerine bu küçük köyde rastlayabilirsiniz. Ege kültürünü yaşayabileceğiniz bu köyü tepeden görmek istiyorsanız Hoca Kayası’na tırmanın, sizi muhteşem bir manzara karşılayacak. 1996 yılına kadar köyün okulu olan taş bina ise şimdilerde Taşmektep’e ev sahipliği yapıyor. Zeus Altarı, Zeytinyağı Müzesi ve köy kahvesi gezilebilecek yerler arasında.







NE YAPILIR?



• ZEUS ALTARI’NA UĞRAYIN

Köyün hemen yanında yer alan Zeus Altarı buranın en önemli yapısı. Mitolojide adı geçen yerleri görebilme lüksü paha biçilmez!



• ZEYTİNYAĞI MÜZESİ’Nİ GEZİN

Homeros’un ‘sıvı altın’ diye tabir ettiği zeytinyağının hikayesine Adatepe’nin Hüseyin&Meral Zeytinyağı Müzesi’nde tanıklık edebilir, kafesinde soluklanabilirsiniz. Müze haftanın her günü 08.30-18.30 saatlerinde açık.



• BURANIN HİKAYESİNİ DİNLEYİN

Güleryüzlü Adatepelilerden, Girit ve Midilli’den gelen Türklerin, Karadeniz’den gelen balıkçıların ve yörüklerin hikayesini dinleyebilirsiniz.



• TAŞMEKTEP’E YAZILIN

Son dönemlerdeki en gözde eğitim kurumlarından biri burada. Adatepe Taşmektep’te felsefe, edebiyat, sanat ve sanat tarihi alanlarında dönemsel eğitimler veriliyor ve burayı ziyaret ettiğinizde Taşmektep’in eğitimlerine katılabiliyorsunuz. Tabii gitmeden önce 0286 752 59 99 numaralı telefondan eğitimlerle ilgili bilgi almanızda fayda var.



• EL EMEĞİ GÖZ NURU

Köyde el sanatlarıyla uğraşan birkaç değerli sanatçı var. Onlara uğrayıp eserlerini görebilirsiniz.



• KÖY KAHVESİNDE DİNLENİN

Köyü dolaştıktan sonra en güzeli köy kahvesinde çay ya da Türk kahvenizi yudumlayıp yorgunluk atmak.



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