Sabah uyanır uyanmaz bir
yudumluk espresso… Öğle
yemeğinde fonda Mina’nın
eşsiz yorumları ve bir tabak
penne arrabbiata… Sıcakkanlı
İtalyanlar, sokaklarda bağrış çağrışlar, rengarenk
Vespa’lar, renk renk desen desen ‘Made in Italy’
ayakkabılar… Moda’nın göbeği (ki burada
sıfır bedenin bile hafif balık eti olarak görüldüğü
düşünülecek olursa, o göbeğin yerinde kemikler estiğini
tahmin edebilirsiniz) Milano’da bir gün...
Milano’nun kalp atışlarına bakarsanız, her sezon
yenilenen modaya bağlı olarak renk ve ritim
değiştirdiğine şahit olursunuz. Moda öylesine ön
planda ki, tanıştığınız her on kişiden sekizi ucundan
bucağından modayla uğraşıyor; bu da dev moda
markalarının yanı sıra, bir sürü küçük ama olağanüstü
butiklerin açılmasına olanak sağlıyor.