Milano'da şu anda ne 'in'?

Bir şehrin nabzını en iyi kim tutabilir?

Sabah uyanır uyanmaz bir yudumluk espresso… Öğle yemeğinde fonda Mina’nın eşsiz yorumları ve bir tabak penne arrabbiata… Sıcakkanlı İtalyanlar, sokaklarda bağrış çağrışlar, rengarenk Vespa’lar, renk renk desen desen ‘Made in Italy’ ayakkabılar… Moda’nın göbeği (ki burada sıfır bedenin bile hafif balık eti olarak görüldüğü düşünülecek olursa, o göbeğin yerinde kemikler estiğini tahmin edebilirsiniz) Milano’da bir gün... Milano’nun kalp atışlarına bakarsanız, her sezon yenilenen modaya bağlı olarak renk ve ritim değiştirdiğine şahit olursunuz. Moda öylesine ön planda ki, tanıştığınız her on kişiden sekizi ucundan bucağından modayla uğraşıyor; bu da dev moda markalarının yanı sıra, bir sürü küçük ama olağanüstü butiklerin açılmasına olanak sağlıyor.