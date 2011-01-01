İstanbul’un pazarı, çarşısı bitmez. Her semtinde aradığınızı bulabileceğiniz bir pazar bulma şansınız olabilir. İstanbul’u tarihi bu pazarlarda yazılmıştır diyebiliriz. Eğer pazar dolaşmayı seviyorsanız İstanbul’un bu 5 meşhur pazarı sizin için kaçırılmaması gereken rotalar olacaktır.

1- Bomonti Antika Pazarı

Eğer antikaya meraklıysanız pazar günleri Bomonti’ye gelin. Burası size kısa bir an bile olsa zamanda yolculuk hissini yaşatabilir. Eski plaklardan kılıçlara, saatlerden telefonlara, takılardan resimlere kadar binlerce antik yaşa sizi bekliyor.







2- Feriköy Organik Pazarı

Cumartesi günlerinin en sağlıklı pazarı olan Feriköy Organik Pazarı’nda sağlıklı beslenmeniz için gerekli tüm meyve ve sebzeyi bulabilirsiniz. Bomonti Antika Pazarı ile aynı yerde kurulan pazar bir süre sonra istemeden de olsa alışkanlık yaratacak bir alışkanlığınız haline gelebilir.



3- Yeşilköy Pazarı

Nedendir bilinmez ama İstanbul’un bazı pazarlarına sosyete pazarı denir. Bunların en eski ve ünlüsü de Yeşilköy Pazarı’dır. Bu pazarda ucuz fiyata alabileceğiniz ihraç fazlası marka çanta ve kıyafetlerden ev eşyasına, yiyeceklerden bakliyata, neredeyse her türlü tüketim ürünü sizi bekler.







4- Ulus Sosyete Pazarı

Bir başka sosyete pazarı olan Ulus’ta, kıyafetler ve yiyecek ürünleri uygun fiyatlara sizi bekliyor. Diğer pazarlardan farklı olarak portative tuvaletler, ulaşım ağına servisler, otopark yerleri ve soyunma kabinleri bulabileceğiniz bu pazar Ortaköy Dereboyu Caddesi’ndeki yeni yerinde şanını hala yaşatıyor.







5- Fatih Çarşamba Pazarı

Dokuma ürünleri ve el işine meraklıysanız Fatih’teki bu pazar size cenneti yaşatacaktır. Oldukça otantik bir havası olan semti kaplayan rengarenk kumaş ve örtüler, danteller, yünler, iplik ve dikim malzemeleri isminde de belirtildiği gibi çarşamba günleri sizi bekliyor.