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Mutluluk çeşmesi

Sheraton, Çeşme deyince akla gelen yerlerden biri.
En son gittiğimde sörfle alakası olmayan biri olarak büyük bir hata yapıp Alaçatı'da kalmıştım. Ve de nefret etmiştim Çeşme'den. Rüzgar, rüzgar yine rüzgar... O yüzden tereddütle gittim biraz, hep methini duyduğum Çeşme Sheraton'a. Ama oteli, özellikle de iskelesini görünce yüzümde 32 dişimin göründüğü kocaman bir gülümseme belirdi. Denizin ortasındaki iskelede minderlere yayılıverdim hemen. Güneş tenimi ısıtırken, hafifçe esen (çok şükür!) rüzgarla hiç terlemeden bronzlaşmanın tadına vardım. Bir yanımda sonsuz mavilik, diğer yanımda 377 odalı uluslararası Starwood zincirinin bir halkası olan Sheraton Çeşme! Güneşle flört etmekten sıkıldığımda lobby lounge'a geçtim. Burada saat 16.00'dan itibaren canlı müzik var. Bir ''drink'' aldıktan sonra ise tavsiyem, termalthalasso bakımı için spa bölümüne geçmeniz. Ve tatillerin olmazsa olmazı masaj! En azından benim için masaj ve deniz varsa tamamdır. Fakat emin olun Sheraton'da çok daha fazlası var! Tel: (0232) 723 12 40
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