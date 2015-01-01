Fotoğraf tutkunları için büyüleyici Myanmar turu...





Gazella Turizm, fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş önderliğinde düzenlediği Foto-Safari turlarından birini, bu kez 10 saat süren uzun bir yolculuk sonrası ulaşılabilen “altın kaplı” ülke Myanmar’a düzenliyor. Askeri diktatörlüğün zorlu dönemlerini atlattıktan sonra demokrasiye kavuşan ve gelişkin Budizm uygarlığının izinde huzur mertebesinde ulaşan Myanmar, 6 – 14 Aralık tarihleri arasında amatör ve profesyonel fotoğrafçıları keşfe davet ediyor.Uzun yıllar dünyaya kapılarını kapatan, bu nedenle Batı etkisinden uzak kalan Myanmar, bozulmamış Asya dokusuyla gezginlerin aradığı özgünlüğü sunabilen, kendi kültürüne sıkı sıkıya tutunmuş bir ülke. Uzun süre Burma olarak bilinen “altın kaplı” ülke, cunta yönetimi ve iç savaşlar nedeniyle şahit olduğu toplumsal trajedileri henüz bütünüyle geride bırakmamış olsa da, cana yakın insanları, masal diyarlarını andıran tarihi ve dini yapıları ve rengarenk sokaklarıyla fotoğraf tutkunları için gerçek ile gerçeküstünün ayırt edilemediği bir alem.Gazella Turizm, Myanmar’ı ziyaret etmek için en ideal dönem olan Aralık ayında sekiz günlük bir turla Bengal körfezinin Doğu kısmında yer alan bu gizemli ülkeyi gezginlerin objektifine katıyor. Yangon, Inle Gölü ve Bagan seyrinde ilerleyen tur, aynı zamanda kendine özgü fotoğraf teknikleri ve malzeme kültürünü katılımcılara aktarırken, gezginlere hayatın, fotoğrafçılığın ve yazarlığın tadını nasıl çıkarabileceklerini gösteriyor.Yangon’da 2.500 yıllık geçmişi ile Myanmar’ın en önemli tapınaklarından biri olan Sule PagodaStrand Caddesi üzerinde, genci ve yaşlısıyla herkesin emek vererek yetiştirdiği Burma Çayı'nın tadına bakma fırsatıHalBagan’ın yerel pazarı Nyaung U Pazarı’nda halkla iç içe zaman geçirerek Myanmar halkını yakından tanııma olanağıGüneşin tüm ışıklarını saklarmışçasına sapsarı görünen, kaplaması için 60 tondan fazla saf altın kullanılan Altın Tapınak Shwedagon PagodasıBir sergiden farksız, resimlerle bezenmiş duvarlarıyla inançların sanata olan etkisini açıkça görebileceğiniz, mimarisi ve atmosferiyle sizi büyüleyen Gubyaukgyi ve Htilomino TapınaklarıShwesandaw Pagoda’nın üst teraslarında Bagan’ın muhteşem gün batımına tanık olurken, Nget Pyit Taung Tepesi’nin ikiz tapınaklar ve mağara-tapınak mimarisinin en önemli örneklerinden Thamee Hwet ve Hmya Tha U Min Tapınakları’yla zamanın derinliğine yolculukMandalay’da Mahagandayon Manastırı ve tamamı tik ağacından inşa edilmiş ve Budist inanışa göre cennetin en yüksek katı olan Wayzayanta Sarayı’nın bir temsili olarak tasarlanmış Bagaya ManastırıMandalay’da Buddha’nın bir yansıması olan Mahamuni Pagoda ve dünyanın en büyük kitabına ev sahipliği yapan Kuthodaw PagodaKanallar boyunca kendinizi akıntının kucağına bırakarak Inle Gölü’nün üzerine kurulmuş köyler arasında, küçücük sallar içinde bacakları ile kürek çeken balıkçılarla tanışacağınız sıra dışı bir gezinti