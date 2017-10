Hayalinizdeki gibi bir tatil en doğal hakkınız. Peki nasıl bir tatil hayal ediyorsunuz? Romantik ve baş başa birkaç gün mü, yakın akrabalar ya da arkadaş grupları ile cümbür cemaat bir tatil mi, yoksa ‘çocuklar eğlensin, biz de nefes alalım’ tatili mi? Pek çok otel hayallerinizi gerçekleştirmek için sizi bekliyor.

CÜMBÜR CEMAAT

‰ Hem büyüklerin hem de çocukların dünyasına hitap eden oteller, ailece tatilin tadını çıkarmak isteyenlerin birinci önceliği. Ela Quality Resort Belek, 0-12 yaş arasında iki çocuk için ücretsiz tatil kampanyasının yanında, Everland-Q çocuk kulübüyle hem annelere hem de çocuklara unutulmaz hatıralar yaşama fırsatı sunuyor. Kulüp, 0- 17 yaş grubu çocuklara özel hizmet veriyor. Kuzenler, yeğenler ya da çocuklu arkadaşlarla sözleşip gitmeli. Hep beraber tatil yapmak harika olacak. Osmanlı ve dünya mutfakları ile A’la Carte restoranlar da damağına düşkün olanların aradığı her şeyi sunacak.







AŞK PEKİŞTİRİCİ

‰ Yeşilliklerle çevrili, göz alabildiğine uzanan masmavi bir deniz, Bodrum kokusu ve sevdiğinizle geçireceğiniz baş başa saatler… “Yaz tatilimde lezzetli yemekler, güzel müzik ve eğlence isterim ama romantizmden de vazgeçemem” diyorsanız ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veren Titanic Deluxe Bodrum hoş bir alternatif. 2017 sezonuna yeniliklerle giren otelin lezzet tutkunlarını mutlu edecek ilk sürprizi Hasır Restaurant. 70’li yıllarda Berlin’de açılan ve geleneksel Türk mutfağının en güzel lezzetlerini sunan Hasır Restaurant, Titanic Deluxe Bodrum’da da hizmet vermeye başladı. Eğlence de burada hız kesmiyor. İskender Paydaş ve Ege gibi usta müzisyenlerin yanı sıra Melis Dağ, Onur Mete&Sibel Mirkelam gibi genç yıldızlar, Kübalı müzik grupları ve renkli partiler yaz boyunca konuklara keyifli saatler vadediyor. Uzun süredir birlikte bir şeyler yapamıyorsanız ya da monoton ilişkinize hareket getirmek istiyorsanız, rota belli.







ÇOCUKLU TATİL

‰ Çılgın kaydıraklar, watercoaster, dalga ve sörf havuzları, ışık gösterileri, her dakika karşınıza çıkabilecek şovlar ve sınırsız eğlence… Rengarenk ışıklarla süslenmiş büyülü bir masal dünyası burası. The Land of Legends çocuklara, gençlere ve içindeki çocuğu asla büyütmeyenlere unutamayacakları bir tatil vadediyor. Dilerseniz Afrika penguenleri ile tanışabilir, yunuslarla yüzebilir, beluga ve deniz aygırı gösterisini izleyebilir, kaplanları seyre dalabilirsiniz. Avrupa’nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito, Shaman dans gösterisi, Adrenalina Circus ve Wonderland on Ice gibi adrenalin dolu gösterilere de denk gelebilirsiniz. Otelin en harika yanlarından biri de masallardan ilham alınarak tasarlanan odalar. Çocuk Festivali, Alışveriş Festivali, Çiçek Festivali, Işık Festivali, Sanat Festivali gibi temalara ayrılmış festivaller ise bütün yıl sürüyor.







BALAYI ROTASI

‰ Zeytin ağaçları ve çam ormanlarının yanında sere serpe uzanan pırıl pırıl Ege denizi... Kulaklarınızda sadece doğanın sesi var. Yaz tatilinden tüm beklentiniz; doğa ile iç içe, kalabalığın karmaşasından ve gürültüsünden uzak, sakin, huzurlu saatler ve bunun yanında lüksün sunduğu ayrıcalıklarla kendinizi şımartmak ise Mandarin Oriental Bodrum kesinlikle doğru adres. Farklı konseptteki restoranları lezzet tutkunlarını memnun edecek düzeyde. Pool Bar&Restaurant, keyifli bir yemek yeme fırsatı sunuyor. Mandarin Cake Shop’ta nefis tatlılar ve pastalar sizi bekliyor.. Ödüllü spa’sı çok kapsamlı sağlık, güzellik ve masaj programlarına sahip, eşinizle birlikte harika saatler geçirebilirsiniz. “Tatilde spordan vazgeçmem” diyorsanız kondisyon koçu Ruben Tabares’le fitness derslerine katılabilirsiniz...