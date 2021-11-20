National Geographic: İşte 2022'de gezilebilecek en iyi yerler! Listede Türkiye de var
National Geographic, 2022’de gezilebilecek en iyi rotaları açıkladı. İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu listede 5 kategori blunuyor: Doğa, Macera, Kültür, Sürdürülebilirlik ve Aile... 35 seyahat noktasından oluşan “Dünyanın En İyileri” listesinde Dünya Mirası olarak belirlenen 14 yer de bulunuyor.
“İlham veren yerleri, toplulukları ve deneyimleri” seçen yıllık listenin araştırması ve yazımı, National Geographic Traveller’ın (Birleşik Krallık) uluslararası editör ekipleriyle birlikte yapıldı. Ekibe göre “National Geographic” pandeminin ardından bir gezgin olmanın ne anlama geldiğini ve bu seçimlerin etkisini yeniden düşünüyor”.
National Geographic Traveler (Birleşik Krallık) editörü Pat Riddell lise için şunları söylüyor:
İster eve daha yakın bir yeri, Birleşik Krallık’ı ve Avrupa’yı keşfetmek olsun, isterse sürdürülebilir, çevresel ve toplumsal girişimleri öne çıkaran daha uzaktaki güzergahlara olan yolculuklara odaklanmak olsun, bu yılki liste pandemiden çıkmaya başlarken bize dünyayı kutlamak için bir fırsat sunuyor. Seyahat başlangıçta yavaş ve temkinli olabilir ve kuşkusuz bastırılmış bir talep olsa da bu aynı zamanda nasıl ve neden seyahat ettiğimizi düşünmek için bir fırsat. Bu 35 güzergah, 2022 ve sonrası için seyahatlerinizi planlamak adına iyi bir başlangıç noktasıdır.
İŞTE TAM LİSTE
KÜLTÜR
- Jingmai Dağı, Yunnan, Çin
- Tin Pan Alley, Londra, İngiltere
- Hokkaido, Japonya
- Procida, İtalya
- Atlanta, Georgia, ABD
- Oslo, Norveç
- Roma, İtalya
- Kahire, Mısır
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- Ruhr Vadisi, Almanya
- Parque Nacional Yasuni, Ekvador
- Łódź, Polonya
- National Columbia Gorge Manzara Alanı, Oregon/Washington, ABD
- Chimanimani Ulusal Parkı, Mozambik
- Adelaide, Avustralya
- Grenoble, Fransa
DOĞA
- Caprivi Strip, Namibya
- Kuzey Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri
- Baykal Gölü, Rusya
- Belize Maya Orman Koruma Alanı
- Victoria, Avustralya
- Kent, İngiltere
MACERA
- Seine Nehri Bisiklet Yolu, Fransa
- Kosta Rika
- Nepisiguit Mi’gmaq Yolu, New Brunswick, Kanada
- Palau
- Arapahoe Havzası, Colorado, ABD
- Taghazout, Fas
- Chankillo, Peru
AİLE
- Tuna Nehri Gezisi
- Likya, Türkiye
- Granada, İspanya
- Bonaire
- Doğu Kıyısı, Maryland, ABD
- Hadrian Duvarı, Birleşik Krallık
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