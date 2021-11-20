National Geographic: İşte 2022'de gezilebilecek en iyi yerler! Listede Türkiye de var

“İlham veren yerleri, toplulukları ve deneyimleri” seçen yıllık listenin araştırması ve yazımı, National Geographic Traveller’ın (Birleşik Krallık) uluslararası editör ekipleriyle birlikte yapıldı. Ekibe göre “National Geographic” pandeminin ardından bir gezgin olmanın ne anlama geldiğini ve bu seçimlerin etkisini yeniden düşünüyor”.

National Geographic Traveler (Birleşik Krallık) editörü Pat Riddell lise için şunları söylüyor:

İster eve daha yakın bir yeri, Birleşik Krallık’ı ve Avrupa’yı keşfetmek olsun, isterse sürdürülebilir, çevresel ve toplumsal girişimleri öne çıkaran daha uzaktaki güzergahlara olan yolculuklara odaklanmak olsun, bu yılki liste pandemiden çıkmaya başlarken bize dünyayı kutlamak için bir fırsat sunuyor. Seyahat başlangıçta yavaş ve temkinli olabilir ve kuşkusuz bastırılmış bir talep olsa da bu aynı zamanda nasıl ve neden seyahat ettiğimizi düşünmek için bir fırsat. Bu 35 güzergah, 2022 ve sonrası için seyahatlerinizi planlamak adına iyi bir başlangıç noktasıdır.

İŞTE TAM LİSTE

KÜLTÜR

Jingmai Dağı, Yunnan, Çin

Tin Pan Alley, Londra, İngiltere

Hokkaido, Japonya

Procida, İtalya

Atlanta, Georgia, ABD

Oslo, Norveç

Roma, İtalya

Kahire, Mısır

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ruhr Vadisi, Almanya

Parque Nacional Yasuni, Ekvador

Łódź, Polonya

National Columbia Gorge Manzara Alanı, Oregon/Washington, ABD

Chimanimani Ulusal Parkı, Mozambik

Adelaide, Avustralya

Grenoble, Fransa

DOĞA

Caprivi Strip, Namibya

Kuzey Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri

Baykal Gölü, Rusya

Belize Maya Orman Koruma Alanı

Victoria, Avustralya

Kent, İngiltere

MACERA

Seine Nehri Bisiklet Yolu, Fransa

Kosta Rika

Nepisiguit Mi’gmaq Yolu, New Brunswick, Kanada

Palau

Arapahoe Havzası, Colorado, ABD

Taghazout, Fas

Chankillo, Peru

AİLE

Tuna Nehri Gezisi

Likya, Türkiye

Granada, İspanya

Bonaire

Doğu Kıyısı, Maryland, ABD

Hadrian Duvarı, Birleşik Krallık

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