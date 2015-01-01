Kuzey Ege’nin oksijen deposu olan Kaz Dağları doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Her yöresinden ayrı bir söylence ve mitolojik hikaye çıkan bölgede yaşayan 800 bitki türünün 32 tanesi dünyada sadece burada yetişiyor.

Tarihteki adı İda olan Kaz Dağları’nın bulunduğu Biga yarımadası, bereketli toprakları, yer altı zenginlikleri ve elverişli ikliminden dolayı eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmış. İda pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış. İsminin Giritli denizciler tarafından, Girit’te Zeus’un doğduğu İda Dağı’na atıfta bulunmak için İda konduğu mitolojide yer alır. Bundan dolayı dağ Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip. Homeros’un İliada destanında ‘bin pınar İda’ olarak geçer. İlyada’da ‘bol pınarlı, vahşi hayvanların anası’ olarak anılır. Efsaneye göre Hera, Afrodit ve Athena’nın katıldıkları, Truva Savaşı’na yol açan o meşhur güzellik yarışması burada yapılmış, Zeus burada doğmuş, tanrılar Truva Savaşı’nı buradan izlemiş ve Afrodit ilk kez burada aşık olmuş. Ülkenin oksijen yönünden en zengin bölgelerinden biri. İstanbul’a dört saat uzaklıktaki Kaz Dağları’na ulaşımın en kolay yolu, Bandırma, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Küçükkuyu yolunu izlemek. Yalnız bazı yerlerinde telefon çekmiyor, bunu bilerek burayı ziyaret etmelisiniz.







NE YAPILIR?



GÖRMELİSİNİZ

Kaz Dağları’nda görülmesi gereken yerlerin başında Altınoluk, Adatepe, Gömeç, Küçükkuyu geliyor.



MİLLİ PARK’I GEZİN

Kılavuz eşliğinde düzenlenen turlardan birine katılın. Kazdağları’na ait bitki türlerini gezerken oksijen terapisi almış gibi olacaksınız.



DENİZ KEYFİ

Antik kent Behramkale’ye inmelisiniz. Hem kenti görüp hem denize girebilirsiniz.



TREKKİNG YAPIN

Burada yapılacak en güzel aktivite doğa yürüyüşleri. Kapıdağ yangın istasyonundan Edremit körfezini görebilir, yörük köylerinde hoş vakit geçirebilirsiniz. Ünlü mitoloji kahramanı Paris de bu dağlarda çobanlık yapmış.



ÖLMEZ AĞAÇIN MİRASI

Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ne gidip zeytin üretimini görebilirsiniz.



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