Bir buçuk milyar insanın yaşadığı Çin'in, Şanghay'dan sonra ikinci büyük şehri Pekin. Aynı zamanda başkent de olan Pekin'de 14 milyon insan yaşıyor. 4000 yıllık kent, Çin İmparatorluğu'nun izlerini korumayı başarmış. Pekin, 'iç' ve 'dış' olmak üzere ikiye ayrılıyor. İç şehir de kendi içinde ikiye ayrılıyor: 'Yasak Şehir' ve 'İmparator Şehri'. Eski Çin İmparatorluğu'na ait yaşama alanları ve saraylar, Yasak Şehir'de yer alıyor. İmparatorluk zamanında halkın buraya girmesi yasakmış. O yüzden burası kentin ilgi çekici yerlerinden. İmparatorların nasıl yaşadığına tanıklık etmek için mutlaka ziyaret edin! Yasak Şehri çepeçevre saran İmparator Şehri'nde ise Komünist Çin'e ait izleri görmek mümkün. Gösterişli parklar, göller, Devrim Müzesi, Tarih Müzesi, Parlamento Binası burada.

Ve tabii ki Çin Seddi!

Pekin'in diğer bölümü Dış Şehir'de ise evler ve ticaret alanları var. Burada imparatorluğa ait yazlık saraylar da yer alıyor. Dünyanın en büyük meydanı da burada: Tianan Men. Mutlaka görmelisiniz! O kadar büyük ki ortasında yürürken başınız dönebilir... Kentin ilgi çekici yerlerinden biri de Terra Cotta Askeri Müzesi. 1974 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan binlerce atlı savaşçının heykeli, insanın nefesini kesiyor. Ve tabii ki Çin Seddi'ni görmeden dönmeyin! Kentin yaklaşık 60 km dışında olan set, dünyanın en uzun duvarı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 7 bin 500 km! Çin Seddi'nin sadece bakımı yapılmış bir bölümü turistlere açık. Buna rağmen devasa boyutları konusunda bir fikriniz oluyor. Üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi sakın unutmayın!

Sınırsız alışveriş imkanı!

Pekin'de üç tane önemli alışveriş caddesi var: Tianmen-Dashalan Business Street, Wangfujing Business Street ve Xidan Business Street. Bu caddeler her alışveriş meraklısının rüyası! İpek kumaşlar, hediyelik eşyalar, tasarım butikleri... Kentte pek çok alışveriş merkezi de var. Beijing Department Store, Friendship Shop, Xidan Shopping Store gibi...