Ve tabii ki Çin Seddi!
Pekin'in diğer bölümü Dış Şehir'de ise evler ve ticaret alanları var. Burada imparatorluğa ait yazlık saraylar da yer alıyor. Dünyanın en büyük meydanı da burada: Tianan Men. Mutlaka görmelisiniz! O kadar büyük ki ortasında yürürken başınız dönebilir... Kentin ilgi çekici yerlerinden biri de Terra Cotta Askeri Müzesi. 1974 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan binlerce atlı savaşçının heykeli, insanın nefesini kesiyor. Ve tabii ki Çin Seddi'ni görmeden dönmeyin! Kentin yaklaşık 60 km dışında olan set, dünyanın en uzun duvarı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 7 bin 500 km! Çin Seddi'nin sadece bakımı yapılmış bir bölümü turistlere açık. Buna rağmen devasa boyutları konusunda bir fikriniz oluyor. Üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi sakın unutmayın!
Sınırsız alışveriş imkanı!
Pekin'de üç tane önemli alışveriş caddesi var: Tianmen-Dashalan Business Street, Wangfujing Business Street ve Xidan Business Street. Bu caddeler her alışveriş meraklısının rüyası! İpek kumaşlar, hediyelik eşyalar, tasarım butikleri... Kentte pek çok alışveriş merkezi de var. Beijing Department Store, Friendship Shop, Xidan Shopping Store gibi...