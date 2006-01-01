Enerjisi bambaşka, keyfi başka! İtalya denilince akla önce tarih sonra da lezzetli yemekleri geliyor olsa da, güneyine inince işler biraz değişiyor çünkü bu güzel ülkenin özelliklerine bir de deniz ve eşsiz bucaksız manzara ekleniyor...

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



AKDENİZ'İN BELKİ DE HER ŞEHRİ AYRI TARİH KOKAN GÜZEL ÜLKESİ İTALYA'YI bu sefer de yaz tatilimizi geçirmek için seçtiğimizde Instagram’da gördüğümüz muhteşem manzara fotoğraflarının da etkili olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. ‘Benim niye Amalfi Kıyıları’nda bir fotoğrafım olmasın’ diyerek başladık yolculuğumuza…



Napoli

İlk istikamet iki saate yakın süren yolculuğumuzun ardından Napoli oldu. Roma ve Milano’dan sonra İtalya’nın üçüncü büyük şehri olan Napoli’ye daha önce gelmeme rağmen çok fazla dolaşma imkanım olmamıştı. Napoli’ye gitmeden önce bilmemiz gereken en önemli şey tüm internet sitelerinde yazıldığı gibi güvenlik sorunuydu. Çünkü Napoli tarih boyunca bir mafya şehri olmuş. Bu yüzden otomobil kiralama işimizi Napoli’den ayrılırken yapmaya karar verdik. Sizin de aklınızda olsun eğer otoparkı olmayan (ki genelde sokaklar çok dar olduğu için) bir otel seçiyorsanız otomobil kiralamayı bir kez daha düşünmelisiniz. Zaten sokakta yürürken arabaların direksiyonlarında bizim hayatımız boyunca hiç görmediğimiz dev demir kilitleri gördüğünüzde bunu daha iyi anlayacaksınız. Kısacası uçaktan indikten sonra otele varmak için havalimanından kalkan otobüslerle Napoli’deki son durak olan limana ulaştık.



Napoli’ye ilk vardığınızda belki de denizin etkisiyle farklı olduğunu hemen görebiliyorsunuz. İkinci fark ettiğiniz konu ise çöpler oluyor. Avrupa’da nasıl bu kadar kirli sokağın var olabildiğini görünce epey şaşırdığımı söyleyebilirim. Fakat sonradan öğrendiğimize göre mafya ve polis arasında uzun süreden beri devam eden çöp toplama kavgası sonunda mafyanın çöpleri toplatmamasıyla durum bu hale gelmiş. Bu konuyla ilgili bilgimizi alıp, otelimize yerleştikten sonra tarihte yaklaşık 600 sene süren özerk Napoli Krallığı’ndan izler taşıyan sokaklarda yürümek için yola çıkıyoruz. Napoli’deki hemen hemen eski tüm binaların üstünde bir amblem görebilirsiniz. Üst kısımda bir kral tacı ve iki tane yabani kuş figürünün olduğu bu amblem, krallığın bir simgesi.







Nerelere gitmeli?

Napoli’nin en ünlü yapılarından biri Küçük Vatikan olarak da bilinen şehir merkezindeki Piazzo Plebistico Meydanı’ndaki San Francesco di Paola Kilisesi. Gotik bir havanın hakim olduğu bu kiliseye giriş ücretsiz. Napoli’nin simgelerinden biri olan ve bir zamanlar Napolyon’un da yaşadığı Royal Palace ise görülmesi gerekenlerden. Napoli’de görülmesi gereken yerlerden biri de Galeri Umberto. Cam tavanıyla meşhur bu çarşıda çok fazla mağaza bulunmasa da dönemin mimarisi açısından fark yaratıyor.



1200’lü yıllarda yapılan Castel Nuovo ise denizin tam yanında yer alan bir şato. Şehrin düşman saldırılarından korunması için yapılmış. İyi bir manzara içinse füniküler hattı ile çıkabileceğiniz Castel Sant’Elmo, şehirdeki diğer büyük bir kale. Vezüv Yanardağı’nı da görebileceğiniz manzaraya bakmaya doyamayacaksınız. Şatonun hemen karşısında ise güzel bir restoran bulunuyor. Bu restoranda bir şeyler içebilir ya da lezzetli makarnaların tadına bakabilirsiniz.



