İtiraf edin, Paris’e sadece müze gezmeye gelmediniz.
En ‘hip’ restoran: Kong
Seine Nehri’ne nazır romantik ve lezzetli bir
akşam yemeği yemek ister misiniz? Kenzo
binasının üst katındaki, cam tavanlı Kong;
yemekleri, şık barı, kokteylleri, manzarası ve
lokasyonu ile şehrin en ‘hip’ restoranlarından biri.
Rezervasyon yaptırın ve bavulunuzdaki en şık
kıyafeti giyip Kong’un yolunu tutun. Ana yemek,
bir kadeh şarap ve tatlı ortalama 60 euro
tutuyor. Euro’yu Türk Lirası’na çevirince pahalı
gibi geliyor olsa da, yemeğin lezzeti ve ortamın
güzelliğinin buna değeceğine emin olabilirsiniz.!
Kong, sadece yemekleri ile değil, barı ile
de iddialı. Ya yemeğinizi beklerken ya da
yemekten sonra Phillippe Starck’ın tasarımı
barda takılın. Uzun kokteyl listesinden seçim
yapmak zor, votka, amaretto ve elma suyu
ile yapılan Apple Sweet’i öneriyorum! Kokteyl
fiyatları 15 euro civarında.
Adres: 1 Rue du Pont-Neuf, 1. Bölge.
Rezervasyon: 01 40 39 09 00
(Metro: Pont-Neuf)
Çalışma saatleri: 12:00 - 02:00
(Cuma, cumartesi gece 03:00’e kadar)