Paris keyif rehberi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İtiraf edin, Paris’e sadece müze gezmeye gelmediniz.

En ‘hip’ restoran: Kong

Seine Nehri’ne nazır romantik ve lezzetli bir akşam yemeği yemek ister misiniz? Kenzo binasının üst katındaki, cam tavanlı Kong; yemekleri, şık barı, kokteylleri, manzarası ve lokasyonu ile şehrin en ‘hip’ restoranlarından biri. Rezervasyon yaptırın ve bavulunuzdaki en şık kıyafeti giyip Kong’un yolunu tutun. Ana yemek, bir kadeh şarap ve tatlı ortalama 60 euro tutuyor. Euro’yu Türk Lirası’na çevirince pahalı gibi geliyor olsa da, yemeğin lezzeti ve ortamın güzelliğinin buna değeceğine emin olabilirsiniz.! Kong, sadece yemekleri ile değil, barı ile de iddialı. Ya yemeğinizi beklerken ya da yemekten sonra Phillippe Starck’ın tasarımı barda takılın. Uzun kokteyl listesinden seçim yapmak zor, votka, amaretto ve elma suyu ile yapılan Apple Sweet’i öneriyorum! Kokteyl fiyatları 15 euro civarında.

Adres: 1 Rue du Pont-Neuf, 1. Bölge. Rezervasyon: 01 40 39 09 00 (Metro: Pont-Neuf)

Çalışma saatleri: 12:00 - 02:00 (Cuma, cumartesi gece 03:00’e kadar)



