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Pırlantasını kendi alan kızlar tatile!

Hazırladığımız yalnız tatil rehberine bir göz atın.
Yaz geldi, izninizi aldınız ve aklınızda ne zamandır görmek istediğiniz yerler var. Ama ne yazık ki arkadaşlarınız farklı bir yere gitmekte diretiyor. Siz de karalar bağladınız ve eyvah berbat bir tatil geçireceğim diye düşünüyorsunuz. Kendinizi şişirmek yerine tek başınıza yeni maceralara yelken açmaya ne dersiniz? Şöyle başkalarına bağlı kalmadan, rotasını kendinizin belirleyeceği bir tatil. Mesela en popüler tatil mekanları Santorini, ya da Ischia Adası. O da olmadı, Kabak Koyu! İster macera için, ister keşfetmek isterseniz de sadece miskinlik yapmak için yollara düşün... Ama emin olun yanınızda başka biriyle gideceğiniz tatilden çok daha fazla keyif alacaksınız. Nereden mi biliyoruz? Gidenler öyle diyor da ondan.

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