Hazırladığımız yalnız tatil rehberine bir göz atın.
Yaz geldi, izninizi aldınız ve aklınızda ne
zamandır görmek istediğiniz yerler var. Ama ne yazık ki arkadaşlarınız
farklı bir yere gitmekte diretiyor. Siz de karalar bağladınız ve eyvah berbat bir tatil geçireceğim diye
düşünüyorsunuz. Kendinizi şişirmek yerine tek başınıza yeni maceralara
yelken açmaya ne dersiniz? Şöyle başkalarına bağlı kalmadan, rotasını
kendinizin belirleyeceği bir tatil. Mesela en popüler tatil mekanları
Santorini, ya da Ischia Adası. O da olmadı, Kabak Koyu! İster macera
için, ister keşfetmek isterseniz de sadece miskinlik yapmak için yollara
düşün... Ama emin olun yanınızda başka biriyle gideceğiniz tatilden çok
daha fazla keyif alacaksınız. Nereden mi biliyoruz? Gidenler öyle diyor
da ondan.