Polonezköy'de bir hafta sonu

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Hem havasından hem de suyundan olsa gerek özellikle hafta sonu tatillerinin en popüler adreslerinden biri Polonezköy!

Polonezköy, bir diğer adıyla Adampol, İstanbul’a yakın olması nedeniyle hafta sonları konaklama için tercih edilen en popüler yerlerden biri, günübirlik geziler için de oldukça uygun. Gitmişken, köy tarihçesi ve eski fotoğrafların sergilendiği Zofia Teyze’nin hatıra evi, ağaç oyma heykel ve resim sergileri, tarihi köy kilisesini mutlaka görmelisiniz. Ayrıca burada beş kilometrelik yürüyüş parkurunda yürüyüş yapabilir, bisiklet parkurlarında bisiklet turuna çıkabilir ya da at binebilirsiniz.

Nasıl gidilir?

Avrupa yakasından geleceksiniz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçip, Kavacık çıkışından sonra 12 km. uzaklıkta olan Polonezköy’e tabelaları takip ederek, kolayca ulaşabilirsiniz. Anadolu yakasından gelenleri ise yaklaşık yarım saatlik bir yolculuk bekliyor.

Nerede Kalınır?

