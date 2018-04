Romantik adresler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bahar başlangıcında romantiklere mutluluk verecek gezi planları...

ABANT

Hafta sonu küçük bir kaçamak yapmak isterseniz, İstanbul’a ve Ankara’ya yakın mesafede olan Abant’ı tercih edebilirsiniz. Yeni yapılan yollar sayesinde ulaşımın kolaylaştığı bu bölge, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Özellikle gölün etrafında uzun yürüyüşler yapabilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Yürümek istemezseniz gölün girişinde bulunan faytonlar ile küçük ya da büyük tur atabilirsiniz. Büyük Abant Oteli (0374 224 50 33) ve Abant Palace Otel (444 23 53) kalmak için en uygun adreslerden. Fiyatlar kişi başı ortalama 200 lira’dan başlıyor. Abant Kasaba Restaurant’da (0374 237 11 44) kahvaltı ve güveçte tereyağlı balık yemeyi ihmal etmeyin.



PRENS ADALARI

Marmara Denizi’nde, büyüklü küçüklü adalardan oluşan Prens Adaları, romantizm için sizi bekliyor. Heybeliada, Kınalıada, Burgaz Adası, Büyükada ve Sedef Adası’na ulaşım vapur, motor ve deniz otobüsleriyle sağlanıyor. Bu yüzden adalarda fayton ya da bisikletle gezmek zorundasınız. Büyükada’da meşhur Aya Yorgi tepesine çıkıp manzaraya dalmayı ve kiliseyi ziyaret etmeyi unutmayın. Burgazada’daki Kalpazankaya da görülmesi gereken yerlerden. Konaklamak için Büyükada Kumsal Hotel (0216 382 12 58), Heybeliada Merit Halki Palace Hotel (0216 351 00 25) ve Büyükada Aya Nikola Hotel’i (0 216 382 41 43) tercih edebilirsiniz. Adalarda konaklama fiyatı kişi başı ortalama 100 lira’dan başlıyor. Enfes mezeler eşliğinde balık keyfi yapabileceğiniz restoranlar; By Şükrü/Büyükada: (0216 382 12 45), Kalpazankaya Restaurant/Burgazada (0216 381 15 04) ve Çınaraltı Restaurant/Kınalıada (0216 381 54 07) olabilir.



KAPADOKYA

Sabah kalktığınızda onlarca uçan balonu izlemek isterseniz, Kapadokya’yı tercih edin. Yaklaşık 60 milyon yıl önce oluşan bu bölge, Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların yıllar boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş. Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, Güvercinlik Vadisi gibi bölgeler mutlaka görülmeli. Şarapçılık ve üzüm yetiştiriciliği ile ünlü olan Kapadokya’dan dönerken şarap almayı ve takı satan hediye dükkanlarına uğramayı ihmal etmeyin. Huzurlu bir ortam arıyorsanız, Argos in Cappadocia (0384 219 3130) ve Taşkonaklar Kapadokya (0384 219 30 01) sizi bekliyor olacak. Fiyatlar kişi başı ortalama 200 lira’dan başlıyor. Ottoman Restaurant’ta testi kebabı ve çömlek fasulyesi de tadılması gereken lezzetlerden. Tel: (0384) 341 82 34