Rüya şehir Budapeşte!

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Dünyanın en romantik şehri Soylu Buda Güzel Peşte!

Onu görmeden, hiçbir yere “Dünyanın en romantik şehri” demeyin. Tuna’nın efsunlu suları, inci gibi dizilen zarif köprüleri, tarçın kokan sokakları, görkemli yapıları, nazik insanlarıyla Budapeşte, tüm ezberinizi bozabilir.



Yazı: Eren Başağar



Derler ki, “Köprülerin altından tekneyle geçerken tuttuğunuz dilekler mutlaka gerçekleşir. Bu nedenle dünyanın en şanslı insanları, kentlerinin tam ortasından akan Tuna Nehri’nin üzerinde dokuz köprü bulunan Budapeştelilerdir.” Bu inanışta ne kadar doğruluk payı var bilinmez, ama doğayla insanın el ele verip yarattığı Budapeşte’de yaşamak kadar, yolunu buraya düşürmek de ‘şans’ nitelemesini hak ediyor.

Akşam karanlığı çökerken indiğimiz kentte bizi hafif sisli bir hava sarıyor önce; çevreyi çok iyi algılayamadan hızla geçiyoruz caddelerden. Birdenbire karşımıza Tuna Nehri ve bir gerdanlığın kordonları gibi dizilmiş zarif köprüler çıkıyor, kent kendini bir anda ele veriyor. Çünkü Budapeşte’yi Budapeşte yapan onlar: Bu yıl Rakoczi adını alan Lagymanyos Köprüsü, sonra Petöfi, Szabadsag, Erzsebet, Margit, Arpad, kentin kuzey ucuna doğru Ujpest ve Megyer, ama en çok Szechenyi ya da herkesin bildiği adıyla Zincirli Köprü. Dönemin önde gelenlerinden Istvan Szechenyi, babasının cenazesine vaktinde yetişemeyip bu köprüyü yaptırmaya karar vermeden önce, doğudaki Peşte ile batıdaki Buda ya da tarih kitaplarımızdan (isterseniz ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini de referans alabilirsiniz) aşina olduğumuz ismiyle Budin, Tuna’nın iki kıyısında farklı yaşamları olan ayrı yerleşimlermiş. Buda, neredeyse Tuna’nın hemen kıyısında dikleşen bir tepenin üzerine kuruluyken, Peşte dümdüz ovanın genişliğine yayılmış. 1848 Macar Devrimi’nden bir yıl sonra tamamlanan Zincirli Köprü sayesinde gelişen ilişki ve alışveriş, 17 Kasım 1873 tarihinde bu iki yerleşimin birleşip, Budapeşte’yi oluşturmasını sağlamış. Bölgedeki en eski yerleşim Obuda’nın da katılmasıyla bugünkü Budapeşte ortaya çıkmış.

