Eski kaldırımları, tarihi evleri ve koruma altına alınmış binden fazla kültürel eseriyle Safranbolu, tarihle dolu bir seyahat vadediyor.

Tarihte Paflagonya olarak adlandırılan bölge geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bölgedeki bilinen ilk medeniyetler ise Gaspalar ve Zalpalardır. Bölgede sonrasında Hititler, Frigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar (Pondlar), Romalılar (Bizans), Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar hüküm sürmüş. Türklerin eline geçmesi 1196 yılına dayanıyor. Safranbolu’da sizi koruma altına alınmış kültürel eserleri, müzeleri, hamamları ve yöresel lezzetleriyle şaşılası bir zenginlik bekliyor. Tarihi konakların içinde eski zaman insanları gibi günün hızından telaşından uzak dakikalar geçirmek mümkün. Mimarinin özgün ve eski oluşu o dönemdeki yaşamı tasavvur etmenizi, kendinizi başka diyarlarda hissetmenizi kolaylaştırıyor. Beypazarı, Göynük, Taraklı ve Osmaneli gibi yerlerde de rastladığımız klasik Osmanlı kent mimarisinin belki de en güzel örnekleri Safranbolu’da sergileniyor.



NE YAPILIR?



ÖNCE LOKUM TADIN

Fıstıklı, güllü, safranlı lokumlar… Burada taze lokum yiyebilmenin keyfini yaşayabilirsiniz.



ALIŞVERİŞ İÇİN ÇARŞIYA ÇIKIN

Bakır, kalaydan yapılma özgün ürünler için Demirciler Çarşısı’na uğramalısınız.



YEREL LEZZETLERİ KEŞFEDİN

Gözleme, kuyu kebabı, yayım makarnası, su böreği… Yemeden dönmemeniz gerekenler listesinde.



YÖRÜKLER KÖYÜ’NÜ GÖRÜN

Safranbolu’ya 11 kilometre uzaklıktaki Yörükler Köyü 750 yaşında. 450 yıldır kullanılan ve ziyarete açık Odabaşı Evi de burada.



TOKATLI KANYONU’NU GÖRÜN

Tokatlı Kanyonu, Safranbolu’nun tarihi yüzünün dışında doğal güzelliğini keşfedebileceğiniz bir yer. Kanyonun bir ucu Tokatlı Köyü’nde, diğer ucu ise Eski Çarşı’nın Gümüş Mahallesi’ne uzanıyor.



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