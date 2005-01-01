Saklı cennet Dubrovnik

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Tarihi ve doğal güzellikleri, ucuz olması ve gece hayatıyla dikkat çeken Balkanlar’da bir ilkbahar turu düşünüyorsanız, Hırvatistan’ın gözde tatil cenneti Dubrovnik sizi bekliyor.

*Hafta Sonu dergisinden alınmıştır.



Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan Dubrovnik, irili ufaklı adaları, Orta Çağ’dan kalma tarihi eserleri ve dingin atmosferiyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir şehir. Hollywood yıldızlarının keşfiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Dubrovnik, son dönemde tatilcilerin gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Hırvatistan’ın güney sahilindeki şehre denizden ya da karadan ulaşmanız mümkün. Ama ne şekilde giderseniz gidin sizi Çin Seddi’nin minyatürüne benzeyen surlar karşılıyor. Zamanında şehri yabancıların akınlarından korumak için yapılmış surlar şimdi yabancı turistlerin en çok ilgilendikleri yerler haline gelmiş. UNESCO’nun 2005 yılında başlattığı restorasyon çalışmasıyla adeta bir inci gibi kabuğunun içinden çıkan Dubrovnik, Hollywood starlarının ilgisi sayesinde bir anda gözde bir tatil merkezi halini aldı.



Bu ‘eski’ ruhumuzu yenileyecek

Dubrovnik şehrinin kalbi OldTown’da (eski şehir) atıyor. Şehirdeki yeme-içme mekanları, kafeler ve müzeler surların içine inşa edilmiş. OldTown’ın caddelerine girmek içinse surların dışındaki iki kapıdan birini tercih etmeniz gerekiyor. Bu kapılardan birinin adı Pile, diğerininkiyse Ploce. Ama tercihiniz şanlı şövalyeler gibi bir giriş yapmaksa ana kapı Pile’yi seçin. Kapıdan girdiğinizde kendinizi Place Sokağı’nda buluyorsunuz. Hemen solunuzda dünyanın en eski üçüncü eczanesinin de bulunduğu Franciscan Manastırı kalıyor. Diğer tarafta ise 15. yüzyıldan kalma bir çeşme... OldTown’da farklı kilise ve müzeler de var. Ama aralarında en güzeli, şüphesiz etrafı sütunlarla çevrili Başkanlık Sarayı.



