Şehrin tadı en güzel sonbaharda çıkar… Bunaltan sıcaklar sona ermiş, sokaklarda hareket başlamıştır. Siz de İstanbul’un birbirinden güzel semtlerini gezmek, lezzet duraklarında keyifli bir mola vermek istiyorsanız, gelin bu ay şehirde turist olun! İşte önerilerimiz…

Emirgan

Emirgan’daki Sabancı Müzesi’nde Sanatçı Ai Weiwei’nin ‘Porselene Dair’ isimli sergisi 28 Ocak tarihine kadar devam ediyor, mutlaka görün! Serginin yanı sıra müzenin bahçesi de bir o kadar harika! Müze pazartesi günleri kapalı, diğer günler ise 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık.

http://www.sakipsabancimuzesi.org

Yürüyüş için hep yaz mevsimini bekleriz. Aslında sonbahar ayları da Emirgan Korusu için bir o kadar güzeldir. Spor ayakkabılarınızı giyin ve kendinizi Emirgan Korusu’na atın, hazır gitmişken bol bol fotoğraf çekmeyi de unutmayın.







Tarihi yarımada

Şehre gelen her turistin mutlaka uğradığı Sultanahmet sizin de rotanızda olsun. Meydanda bulunan Alman Çeşmesi pek çok fotoğraf karesinde de başroldedir. Meydandaki kısa bir gezinin ardından Topkapı Sarayı’nı gezebilirsiniz. Müze 09.00 ile 16.45 saatlerinde ziyarete açık. Daha sonra Ayasofya, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi de gezi rotanızda olabilir. Yemek molasını, semtin en klasik adreslerinden Sultanahmet Köftecisi’nde verebilirsiniz. Sonrasında Gülhane’ye doğru yürüyebilirsiniz. İstanbul Arkeoloji Müzesi görmeniz gereken müzelerden biri. Müze 09.00 ile 17.00 saatlerinde ziyarete açık. Tarihi Yarımada’nın vazgeçilmez noktalarından Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı da gezebileceğiniz adresler. Mısır Çarşısı’nı gezdikten sonra Kurukahveci Mehmet Efendi���den kahve de alabilirsiniz.







Nişantaşı

Şehrin moda konusunda çekim merkezlerinden olan Nişantaşı, yeme-içme konusundaki lezzet duraklarıyla da iddialı. RotanızıTopağacı’na çevirdiğinizde kahve molası içim MOC aklınızda olsun. Güzel bir yemek molası için de Grey Food&Drink’e uğrayabilirsiniz. Sonrasında Maçka’ya doğru keyifli bir yürüyüşün ardından Akaretler de uğrayabileceğiniz noktalardan.



Fener-Balat

Ortaköy, Galata, Karaköy derken artık Fener ve Balat sokakları da şehir tutkunlarıyla dolu. Fener ve Balat tarihi mekanları, kafeleri ile şehrin en popüler rotalarından. Renkli sokaklarında gezebilirsiniz. Kahve molası için son dönemin en çok konuşulan adreslerinden Coffee&Guide’a uğrayabilirsiniz. Latte (9 lira) ve flat white (9 lira) tam bu mevsime göre…







Beylerbeyi

Boğaz’ın gözde semtlerinden Beylerbeyi yılın dört mevsimi ayrı güzel… Kıyıdaki balıkçıları, minik kafeleri ve tertemiz Boğaz havasıyla şehrin içinde bir vaha gibidir adeta… Beylerbeyi Sarayı ise, semtin tarih kokan noktalarından birisi… İhtişamlı mimarisi, bahçesi ve dokusuyla gören herkesi kendisine hayran bırakan saray, Osmanlı padişahlarının sayfiye mekanı ve yabancı devlet başkan ya da hükümdarlarının ağırlanacağı bir devlet konukevi olarak düşünülmüş ve devrin padişahı Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) isteği üzerine inşa edilmiş. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen yapı dikdörtgen bir zemin alanı üzerine oturmaktadır. Saray’ın güney kesimi Mabeyn-i Hümâyûn, kuzey kesimi ise Valide Sultan Dairesi olarak düzenlenmiştir. Her iki katta toplam 6 salon, 24 oda,1 hamam ve 1 banyo bulunmaktadır. Batı ve Doğu üsluplarının karıştırılması ile inşa edilen Beylerbeyi Sarayı, Harem ve Mabeyn bölümleri ile Türk evi plan özelliğini taşımaktadır. Saray pazartesi ve perşembe günleri ziyarete kapalı, diğer günler 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.







Beykoz

İstanbul’un en eski semtlerinden birisi olan Beykoz, şehrin karmaşasından uzak küçük bir sahil kasabası gibi… Havalar çok soğumadan, yeşillikler içinde yürüyüş yapmak istiyorsanız Beykoz Korusu tam size göre… Paşabahçe ve Beykoz arasındaki bu koru Abraham Paşa Korusu olarak biliniyor. Koru Sultan II.Abdülhamid dönemi XIX. yüzyıldan kalma. Koruda yürüyüşten yorulursanız sahilde bir kahve molası verebilirsiniz.



Beşiktaş

Günlük koşturmaca arasında çok fark edilmese de Beşiktaş, şehrintarihi en zengin semtlerinden birisi. Deniz Müzesi, Ihlamur Kasrı, Akaretler Sıraevler… görebileceğiniz, keşfedebileceğiniz eserlerden… Beşiktaş’ın meşhur kahvaltıcılar sokağında da güne başlayabilirsiniz. Lezzetli bir kahvaltıdan sonra kitapçıları gezebilir, pasajlardan alışveriş yapabilirsiniz. Hatırlatalım, Deniz Müzesi’ni ziyaret etmek isterseniz, müze hafta içi 09.00 ile 17.00, hafta sonları ise 10.00 ile 18.00 arasında açık.







Kuzguncuk

Kuzguncuk halkının göz bebeği olan, her daim taze meyve ve sebzeleri satın alabileceğiniz Kuzguncuk Bostanı’ndan alışveriş yapın. Organik sebze ve meyvelerin uygun fiyatlarla satıldığı bostan özellikle hafta sonu birçok kişinin uğrak yeri oluyor. Alışverişten sonra yorulursanız Kuzguncuk Bostan Kafe’de çay (2 lira) eşliğinde bir dilim pasta (10 lira) yiyebilirsiniz. Mekan her gün 08.30- 21.00 saatleri arasında açık.



Kanlıca

Kanlıca, Boğaz’ın sakin ve huzurlu semtlerinden biri. Semtte kısa bir yürüyüşün ardından yemek molası için Suna’nın Yeri’ne uğrayabilirsiniz. Muhteşem deniz manzarasıyla yıllardır müdavimlerini ağırlayan Suna’nın Yeri’nde mevsim balıklarını tadın. Mezeleriyle ve tavada balıklarıyla öğle yemeği ya da akşam gün batımını seyretmek için mola verebileceğiniz mekan her gün 11.00-23.00 saatleri arasında açık.