Sevgililerin gözdesi "Romantik İtalya turu"

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14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiğine tatil hediye etmek ya da bu günü özel kılmak isteyenler, en çok "İtalya'da romantik tatili"ni tercih ediyor.

Prontotour Satış ve Pazarlama Müdürü Sarp Özkar, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda tur paketi hazırladıklarını söyledi.



Sevgililer Günü'nün hafta sonuna denk geldiğini hatırlatan Özkar, daha önce yılbaşı tatili için Kuşadası'nda bir otelle anlaşma yaptıklarını ve tüm oteldeki odaların dolduğunu, şimdi Sevgililer Günü için İzmir Seferihisar'daki bir tesisle çalıştıklarını anlattı.



Bu tesis için 250 kişilik kontenjan bulunduğunu kaydeden Özkar, "Bu tur paketi en çok talep gören paketlerimizden. Kişi başı 199 liraya 1 gece konaklama, gece gala yemeği dahil satışa sunduk. Şimdiden yüzde 30'u satıldı" dedi.



Tur fiyatları düştü, rezervasyonlar arttı

Özkar, havayolu taşımacılığındaki indirimlerin de etkisiyle bu yıl tur fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 10-12 düştüğünü belirtti. Özkar, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl Sevgililer Günü satışlarımızda kişi sayısı bazında yüzde 37 artış var. En fazla ilgi romantik İtalya turlarına. Sıcak havada kültür turu, deniz tatili yapmak isteyenler Mısır'ın Sharm El Sheikh turu, alışveriş yapmak isteyenler Dubai ve New York turlarını, Avrupa'da romantik tatil isteyenler Prag, Viyana, Paris, İtalya, Büyük İspanya tur paketlerini tercih ediyor. 3 gece 4 günlük Paris turu 489 avroya, 3 gece 4 gün New York turu 999 avroya, 3 gece 4 gün Viyana turu 269 avroya, 7 gece 8 günlük

Budapeşte-Viyana-Prag turu 389 avroya, 3 gece 4 günlük Prag turu 229 avroya, 7 gece 8 günlük Benelüks turu 499 avroya, büyük İspanya turu 599 avroya, 7 gece 8 günlük büyük İtalya turu 549 avroya, 4 gece 4 gün Sharm El Sheikh turu 399 avroya, 3 gece 4 gün Dubai turu 529 avroya satılıyor."



(AA)