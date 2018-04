Eğer hala yılbaşı için program yapmadıysanız, size harika bir son dakika rotası çizebiliriz. Alışveriş adresleri, tarihi ve kültürel rotaları, rengarenk gece hayatı ve lezzetli restoranlarıyla Moskova oldukça davetkar. Üstelik vizeye de gerek yok!

Yazı: Özge Altınok LokmanhekimRusların en önem verdikleri, kutlamayı en sevdikleri özel günlerden biri olan yılbaşı, haliyle bu ülkede bir başka kutlanıyor. Moskova büyüleyici bir şekilde, neredeyse bir ay önceden süslenmeye başlıyor. Yeni yıl ruhunu ve enerjisini en iyi hissedebileceğiniz bu şehre yılbaşından birkaç gün önce gelerek şehri keşfedin.Sanat kitapları, plaklar, CD’ler ve çeşit çeşit kırtasiye ürünlerini Ulitsa Maroseyka üzerinde 6/8 numaradaki ‘World of Cinema’ isimli dükkanda bulmak mümkün. İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde kitap, DVD, CD, plak ve kağıt oyunları satan Respublika şehrin en popüler kitapçılarından. Moskova Sanat Tiyatrosu’nun girişindeki kitapçıyı ve İngilizce kitap arıyorsanız Dom Inostrannoi Knigi’yi de listenize ekleyin. Her sene kadın ve erkek koleksiyonlarını Moskova ve Milano’da beğeniye sunan Rus tasarımcı Denis Simachev kendi tasarım mağazasını aynı zamanda bara çevirmiş. Moskova Nehri’nin tam karşısında hem butik hem de bara sahip olan Rus tasarımcı Igor Chapurin kıyafetten takıya, aksesuardan mobilyaya pek çok farklı ürün tasarlıyor. Çay tiryakisiyseniz, çay tüccarı Sergey Perlov için 1890’da yapılan Perlov Çay Evi’ne mutlaka uğrayın. Buraya gelmişken en iyi havyarı 18’inci yüzyıldan kalma bir binada bulunan Eliseevkiy Gastronom’dan alabilirsiniz. Eğer ikinci el ürünleri seviyorsanız, Izmaylovo Park içerisinde hafta sonları kurulan pazarı ziyaret edin. Şehrin en büyük alışveriş merkezi GUM’da ise pek çok uluslararası lüks markayı bulmak mümkün.Perlov Çay EviWorld of Cinema