Sömestir turları

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İster Güneydoğu Asya’nın mistik atmosferinde ruhani bir yolculuğa çıkın, ister Güney Amerika’nın gizemli uygarlıklarının izinde insanlık tarihini yeniden keşfedin…

Gazella Turizm, 16 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında Peru’dan Myanmar’a, Lapland’dan Küba’ya, Sahra Çölü’nden Brezilya ve Arjantin’e kadar birbirinden cazip 13 tur seçeneğiyle, size hayallerinizin sömestr tatilini geçirme fırsatı sunuyor. Gezi Yazarlığı ve Fotoğraf turları da Gazella Turizm’e özel sıradışı tur konseptleri olarak sömestre boyunca meraklılarını bekliyor.

Güney Hindistan: 16 - 25 Ocak tarihlerinde yapılacak tur, Mumbai, Mahabalipuram, Madurai, Periyar, Kumarakom ve Cochin bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.990 avro.

Etiyopya Timkat Festivali ve Omo Vadisi: 17 - 26 Ocak tarihlerinde yapılacak tur, Addis Ababa, Langano, Konso, Jinka, Turmi ve Arba Minch bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.790 avro.

Peru – Bolivya: 23 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Lima, Kutsal Vadi, Cuzco, La Paz ve Puno bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 4.190 avro.

Baştan Başa Tayland: 24 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Bangkok, Chiang Mai ve Phuket bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.390 avro.

Baştan Başa Meksika: 24 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Mexico City, Palenque, Merida ve Cancun bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, deluxe otellerde konaklama, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.990 avro.

Lapland: 28 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Helsinki, Rovaniemi ve Oulu bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 1.690 avro.

Vietnam – Kamboçya: 25 Ocak - 4 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Hanoi, Halong Bay, Ho Chi Minh City (Saigon), Phnom Penh ve Siem Reap bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.590 avro.

Myanmar: 25 Ocak - 4 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Yangon, Bagan, Inle Gölü ve Mandalay bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.790 avro.

Arjantin - Brezilya: 30 Ocak - 8 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Buenos Aires, Iguazu, Rio de Janeiro ve Sao Paulo bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 3.950 avro.

Fas ve Sahra Çölü: 31 Ocak - 7 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Casablanca, Fez, Erfoud, Boumalne ve Marrakesh bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 1.540 avro.

Güney Afrika ve Kruger Parkı: 31 Ocak - 8 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Cape Town, Kruger Ulusal Parkı ve Johannesburg bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.990 avro.

Küba: 1 - 9 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Havana, Trinidad ve Varadero bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.290 avro.

Lapland: 4 - 8 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Helsinki, Rovaniemi ve Oulu bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 1.690 avro.



Fotoğraf ve Gezi Yazarlığı Turları

Gezi Yazarlığı ve Fotoğraf Turu Küba: 25 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde yapılacak tur, Havana ve Trinidad bölgelerini kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.290 avro.

Fotoğraf Turu Fas: 27 - 31 Ocak tarihlerinde yapılacak tur, boydan boya Marrakesh’i kapsıyor. Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 1.290 avro.





