Hayal ve gerçeğin ortasındaki ince çizgi, cennetten bir köşe, ince fırça darbeleri ile renklendirilmiş bir sonbahar tablosu... Yedigöller huzuru uzakta aramamak gerektiğine bir kanıt. Bu ay bir hafta sonunu bu eşsiz doğa harikasına ayırın.

Yazı: Salih Devrim



Yedigöller, Bolu ilinin sınırları içerisinde yer alıyor. İstanbul’a 300, Ankara’ya 214 km uzaklıkta. Özellikle bu şehirlerde oturanlar için ‘hadi gidelim mesafesi’nde yani. Ani bir hafta sonu tatili için ideal. Derin bir nefes çekmeye ihtiyacı olanlar içinse ilaç gibi geleceği kesin. Yedigöller’e doğru yola çıktığınızda basınç farkını hissettiğiniz virajlı yollar sizi karşılayacak. Engebeli yolları birazcık yorucu olsa da vardığınızda karşınıza çıkan görüntü emin olun yorgunluğunuzu alacak. Yol üzerinde manzaranın tadını çıkarabileceğiniz minik molalar vermeyi unutmayın. Gözleme ve çay ideal yol arkadaşınız olabilir. Yedigöller bölgesinde isminden de anlaşılacağı üzere yedi göl yer alıyor: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl. Oraya kadar gitmişken hepsini mutlaka görmeniz doğru olur. Özellikle Büyükgöl’e uğramadan dönmeyin. Göl yakınlarında yer alan şelale ise bölgenin en güzel görüntülerinden. Merdivenleri takip ederek rahatlıkla inebileceğiniz şelale, dönüş yolunda biraz yorucu olabiliyor.







Herkes için Yedigöller

Bölgenin her mevsimi ayrı güzel. Şehirden bunalmış, küçük bir yerleşim yerinde yaşamanın hayalini kuran biz plaza insanları için arada bir küçük kaçamak için ideal olduğunu galiba söylemeye gerek yok. Yedigöller’in en büyük avantajı ise herkese hitap edecek konaklama ve aktivite fırsatlarını bir arada sunması. İster günübirlik gidip ormanda piknik ve yürüyüş yapabilir, isterseniz farklı konaklama alternatiflerini deneyimleyebilirsiniz. Doğal yaşama uygun butik otel/pansiyon ya da bungalov tarzı evlerin yanı sıra milli parkın en çok tercih edilen konaklama seçeneği kamp çadırları.







Kamp zamanı

Kamp denilince akla ilk gelen yerlerden biri Milli Park. Çadır izinlerinin verildiği noktalarda dört kişilik çadıra 25 lira ödeyerek kamp yapma izni alabiliyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli göründüğüne şüphe yok ama kamp yapmanın ciddi bir iş olduğu gerçeğini unutmayın. Yanınıza mutlaka ilkyardım çantası, termal battaniye, yine kendinizi rahat hissetmek için spor kıyafetler alın. Olmazsa olmaz uyku tulumu, gece çadırdan çıkmanız gerektiğinde aydınlatma sağlayacak kafa feneri de çantaya atılması gerekenlerden. Kamp öncesi hava durumunu kontrol etmeniz çok önemli. Tabii giderken bir markette mola vermeyi de unutmayın. Kuruyemiş gibi enerji verici yiyeceklerin yanı sıra, kolay bozulmayacak bisküvi tarzında atıştırmalıkları da tercih edebilirsiniz. Gölün etrafında sinek ve böceklerin olma ihtimaline karşı da koruyucu ürünleri almakta fayda var.







Bungalovda doğa keyfi

Milli Park içinde 72 yataklı, 18 üniteden oluşan bungalov evlerde konaklama ve yemek hizmeti sağlanıyor. Bölgenin en çok tercih edilen konaklama seçeneği de galiba bu. Doğanın ortasında olmak ama bir taraftan da rahat etmek isteyenler için kesinlikle doğru seçenek. Habitat Mesire Bungalov Evleri birçok farklı tip ağaç ev seçeneği sunuyor. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Genellikle içlerinde kendisine ait bir mutfak ve tuvalet bulunuyor. Hafta içi 400 lira, hafta sonları ise 500 lira ödeyerek 1-4 kişi konaklayabiliyorsunuz.



