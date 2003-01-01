Güzel ve konforlu bir tatil geçirmek herkesin hakkı ama bunun için cebinizdeki bütün parayı harcamak zorunda değilsiniz. Tatilinizi planlarken birkaç önemli detaya dikkat ederek, büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.

1- Doğru zamanda doğru yerde olmak

Özellikle ziyaret etmek istediğiniz bir lokasyon yoksa, tatile çıkacağınız zaman ve gideceğiniz lokasyon tatil harcamalarınızın en büyük kalemini oluşturacaktır. İşlerinizi uydurabilirseniz, herkesin tatile çıktığı yoğun dönemlerden birkaç hafta önce veya sonra tatile çıkmak, yüzlerce lira tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Doluluk oranının %90'larda olduğu bir bölgeye tatile gitmeye karar vermeniz, cüzdanınızı ağlatacak en büyük hata olacaktır. Ayrıca, turistik bölgelerin yılın her dönemi birbirleriyle rekabet halinde olduğunu unutmayın. Rekabeti kendi lehinize kullanın, turist çekmek için fiyatları indiren bölgeleri kaçırmayın.







2- Tatildeki faliyetlerinizi önceden belirleyin

Cep yakan tatillerin en büyük sorumlularından biri, aniden gelişiveren tatil aksiyonlarıdır. O sahildeki muza binmek, şu tepeden yamaç paraşütüyle atlamak, gaza gelip rüzgar sörfü dersleri almaya kalkışmak... Bir bakmışsınız ki bütçenizde binlerce liralık bir delik oluşmuş. Tatile çıkmadan önce gideceğiniz lokasyondaki eğlence seçeneklerini ve aktiviteleri dikkatlice soruşturup kendinize bütçenizi üzmeyecek bir plan çıkarmanız finansal olarak hayırlı bir uğraştır.







3- Otomobil mi, otobüs mü, uçak mı yoksa gemi mi?

Tatile çıkarken yolculuk masraflarını küçümseyenler çoluğunun çocuğunun rızkını yollara saçtıklarını fark ettiklerinde artık onlar için çok geç olabiliyor. Onlardan biri olmamak içinse biraz araştırma yapmanız gerekecek. Havayollarının web sitelerinde, erken rezervasyon ve promosyon fırsatları neredeyse hergün değişebilir. Web sitesi fiyatlarını sürekli kontrol ederek üçte biri fiyatına uçak bileti bulabilirsiniz. Hava yolu pahalı geliyorsa, yola biraz erken çıkmak kaydıyla, alternatif araçları ve güzergahları kullanarak ulaşım maliyetini büyük oranda düşürebilirsiniz.







4-Kültür turizmi canınızı yakmasın

Eğer tatil aksiyonlarınız arasında bol bol müze, ören yeri, kültürel değeri olan mekanları ziyaret etme planları yapıyorsanız, size bir iyi bir kötü haberimiz var. Kötüyle başlayalım; müze giriş ücretleri el yakabiliyor. Ama üzülmeyin, bu tür mekanlara girmek için Kültür Bakanlığı'nın Müzekart'ını 40 lira karşılığında alabilirsiniz ve 1 yıl boyunca Türkiye'deki 300'den fazla müze ve ören yerine ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Tatiliniz bittikten sonra bile yaşadığınız şehirdeki müzeleri eskitmeye devam edebilirsiniz.









5-Yemek yemeden olmuyor ama...

Şimdi kabul edelim, restoranlar da bazen çok acımasız rakamlar isteyebiliyor. Eğer tatilde gezip tozarken kapıdaki mönüye bakmadan, fiyatları kontrol etmeden restoranlara giriyorsanız, bu çılgınlık derecesindeki cesur hareketiniz garsonların da gözünden kaçmıyor ve hesap geldiğinde fatura aklınızı başınızdan alabiliyor. Bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa, özellikle Ege tatillerinde, kalabalık çocuklu turist aileleri gözlemleyin. Bu aileler, otelden çıkıp şehirde dolaştıkları her seferde balık restoranlarına küçük servetler ödemek istemedikeleri için şehrin en ekonomik ve lezzetli restoranlarını hızla keşfederler. Siz de onlardan feyzalın. En olmadı, beğendiğiniz restorana girmeden önce şef garsonla pazarlık yapın ve fix bir fiyatta anlaşmaya çalışın. Unutmayın, hayat acımasız ama balık restoranları hayattan daha acımasız!







6-Herkese hediye almak zorunda mıyız?

Şimdi bize kızabilirsiniz ama dost acı söyler. Tatil dönüşünde eşe dosta vermek için aldığınız o küçük hediyeler var ya... O annenize aldığınız beş liralık buzdolabı magneti, babanıza aldığınız şu 10 lira'lık bardak altlığı, iş arkadaşlarınıza aldığınız 20 lira'lık maketler, bardaklar, kalemlikler, biblolar, kankiniz için beğendiğiniz 50 liralık bileklik derken bir de bakmışsınız ki küçük hediyelerin toplam faturası yüzlerce liraya ulaşmış. Daha fazla söze gerek var mı?







7-Su altında fotoğraf çekmek için binlerce liralık kamera alan arkadaşlar buraya bir baksın lütfen

Tatil demek, fotoğrafları çekip çekip sosyal medyada dostu düşmanı kıskandırmak demektir, değil mi? Peki hadi, kimseyi kıskandırmak istemiyorsanız bile anılarınızı kayıt etmek elbette hakkınız. Denizin, havuzun içinden hoplamalı, zıplamalı akrobatik su altı görüntüleri; rafting sırasında azgın nehirle boğuşurken kaskınızdan çektiğiniz maceralı videolar hatta tatile gidip gelirken kayıt altına alacağınız yol öyküleri... Bu gibi aksiyon görüntüleri için tatilciler büyük bir heyecanla medya marketlere koşturup en popüler aksiyon kameralarına hiç düşünmeden binlerce lira yatırabiliyorlar. Eğer sürekli geziyor, tozuyor, aktif olarak aksiyon sporları ile uğraşıyorsanız, kamera ekipmanlarına yatırım yapmanız anlaşılabilir ama yılda birkaç hafta tatil yapan konvansiyonel tatilciler için çok daha uygun kamera ekipmanları bulunuyor. Hatta çoğu durumda telefonunuz için tasarlanmış özel bir su geçirmez kılıf işinizi görecektir. Fiyatı mı? 50 lira. En süperi 100 lira.



