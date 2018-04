Üç yapraklı yonca ülkesinin başkenti Dublin

Aklınıza İngiltere’yi getirin. Kompozisyonun için biraz daha yeşil, biraz daha yağmur, barlar, siyah bira, müzik ve de sıcakkanlı insanlar ekleyin. İşte karşınızda, İrlanda!

Yazı: Naz Myard



Keltçeden gelen ‘Dubh (siyah)’ ve ‘Linn (havuz)’ kelimelerinin birleşiminden oluşan Dublin, müziğin ve Guinness’in bir yaşam tarzı olduğu, hayat dolu bir şehir. Eskiden Birleşik Krallık’ın bir parçası olan İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti olan Dublin’e, İstanbul’dan direkt 4-4.5 saatte uçabiliyorsunuz. Bavul hazırlarken aklınızda tutmanız gereken detay ise İrlanda’nın dört mevsim yağışlı bir havasının olduğu. İrlanda, Schengen ülkeleri arasında yer almıyor. Dolayısıyla ülkeye giriş için İrlanda vizesi almak gerekiyor. Aynı zamanda, Birleşik Krallık ile birkaç sene önce yapılan bir anlaşmayla Türk vatandaşları, İngiltere turist vizesiyle önce İngiltere’ye giriş yapma koşuluyla İrlanda’ya, aynı vize ile giriş yapabiliyor. Dublin’de tek bir havaalanı var. Şehre gitmek için en kolay taşıma aracı ise Aircoach isimli şehir ve havaalanı arasında sadece birkaç yerde duran özel otobüsler olacak. İnternetten ya da otobüse binerken bilet satın alabilirsiniz. Şehrin merkezinden geçen Liffey nehri, şehri kuzey ve güney olarak ikiye ayırıyor. Şehrin güney kısmı çift sayılı posta kodlarıyla ifade edilirken, kuzey tarafı tek sayılarla belirtilmekte. Dublin’i en güzel şekilde tecrübe etmek için şehir merkezinde konaklamayı tercih edin ve mutlaka yürüyerek keşfedin. Otel ararken, aramanızı şehrin güney merkezi Dublin 2, 4 ya da kuzey merkezi Dublin 1’e göre yapın. İrlanda, aile yaşantısı açısından da Avrupa’nın incisi olarak görülüyor. Güvenli ülke, mimarisi ve de ülkede yaşam çocuklar göze alınarak planlandığından ailece harika bir tatil geçirebilirsiniz. Örneğin, kaldırımlarda rahatlıkla bebek arabalarıyla yürüyebilir veya çoğu bara çocuklarınızla birlikte girebilir ve içki içebilirsiniz. Size verebileceğim en iyi tavsiye ise, Dublin’de müze gezme planlarını bir yana bırakıp, bol bol yürümeniz ve çevrenize dikkatle bakmanız; çünkü burada hayat sokaklarda!



GEZİ ROTALARI

Şehir Merkezi

Temple Bar

Şehrin en meşhur caddesi O’Connell. Mutlaka görmeniz gereken yer ise şehrin ortasında yer alan Temple Bar. Temple Bar, düşündüğünüzün aksine barlar semtinin genel adı fakat Temple Bar’ın içinde Temple Bar adında da bir bar var. Önünde fotoğraf çektirmek, şehirde yapılması gerekenler listesinde üst sıralarda. İrlanda’da fazla Türk göremeseniz de barın kapısında duran Türk görevlinin çalışma saatlerine denk gelirseniz, eminim o da sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacak. Temple Bar semti Dublin’in en turistik yeri olmasına ve barlardan gece-gündüz müzik sesi gelmesine karşın, insana rahatsızlık değil hayat veriyor. İlk biranızı burada yudumlayabilirsiniz. İçki servisi genelde öğlen 12’den sonra başlıyor. Dublin’in ve İrlanda’nın her köşesinde bar (pub) bulabileceğiniz için kendinizi Temple Bar semtiyle sınırlamayın. Şehrin biraz daha güneyine ya da kuzeyine de gidin. Nereye giderseniz gidin, özellikle kendinizi dışarıda hiç tanımadığınız insanlarla, adlarını bile sormayı unutarak, saatlerce muhabbet ederken bulabilirsiniz. İrlanda ve özellikle İrlandalılar için bu çok normal. Mekanlar içerisinde sigara içmek yasak fakat neredeyse her mekanın önünde ya da arkasında ayrılan kısımlarda sigara içmenize izin var. Bana kalırsa, hatıra eşyaları almak için de en güzel yer Temple Bar semtinin içinde yer alan Temple Bar Trading Company adlı mekan. Buna ek olarak zincir olan Carrolls mağazaları, şehrin dört bir yanında yer alıyor. Unutmayın, havaalanında da hatıra eşyaları satılıyor.



Trinity College Dublin

İngiltere’nin Oxford ve Cambridge üniversiteleri ile aynı statüde yer alan tarihi üniversite, hemen Temple Bar’ın yanında yer alıyor. Okulun içinde atacağınız tur haricinde gözden kaçırmamanız gereken yer okulun içinde yer alan Book of Kells. Harry Potter ve Yıldız Savaşları filmlerinde kullanılan bu büyülü kütüphaneyi mutlaka gezin. Giriş ücreti yaklaşık 10 euro.



Grafton Street, St. Stephen’s Green Parkı

Grafton Street, güney şehir merkezinin alışveriş sokağı. Sokağı kesen ara sokaklarda güzel restoranlar var. Sokağın bir ucu Trinity College tarafında, bir ucu ise St. Stephen’s Green Park’nın orada. Hava güzel ise parkta dinlenebilir, yorgunluğunuzu kuğuları izleyerek giderebilirsiniz.



Merrion Square Parkı ve Oscar Wilde Heykeli

Trinity College ana kapısından tam sol istikametine gidip, düz yürürseniz, sağınızda küçük mağazalar göreceksiniz. Fiyatları biraz pahalı olmasına karşın, bulabileceğiniz İrlanda’ya özel en orijinal yün ürünleri bu dükkanlarda satılmakta. Yaklaşık birkaç dakika yürüdükten sonra sağınızda Merrion Square parkını ve içerisinde yer alan taşın üstünde dinlenen Oscar Wilde heykelini göreceksiniz. Mutlaka fotoğraf çektirin.



Grand Canal

Google ve Facebook gibi dünya devi şirketlerin Avrupa merkezlerinin yer aldığı semt burası. Müzikallerin sergilendiği Board Gais Energy tiyatrosu, tiyatronun önünde özellikle gece görülmesi gereken yeşil ve kırmızı ışıklarla hazırlanan dijital orman ve de kanalın kendisi gerçekten görülmeye değer.