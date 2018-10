Onun mevsimi de modası da hiç geçmiyor. Bodrum denince her mavi tutkununda akan sular duruyor!

“Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin, senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler...” Biz demiyoruz Halikarnas Balıkçısı diyor. Cennet koyları, bembeyaz evleri, birbirinden muhteşem otelleri ve restoranlarıyla ama en çok da doğasıyla büyüleyen Bodrum’un bu güzelliğinden bugüne kadar bırakın tatilcileri ne çok şair ne çok sanatçı etkilendi saymakla bitmez. Gümüşlük, Bitez, Yalıkavak, Torba, Göltürkbükü, Ortakent, Turgutreis içinBodrum’un en sevilenleri diyebiliriz. Mis gibi mandalina kokan sokakları ve mor çiçeklerin cenneti Bodrum’a rotanızı çevirdiğinizde nerede kalınır, nerede yemek yenir sorularının yanıtlarını aradık.



Yapmadan dönmeyin;

• Bodrum Kalesi’ni ve altındaki Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etmeden,

• Halikarnas Mozelesi’ni görmeden,

• Zeki Müren’i anıp, evini ziyaret etmeden,

• Gümüşlük sahilinden Tavşan Adası’na denizin içinden yürümeden,

• Bitez Dondurmacısı'nda mandalinalı dondurma yemeden,

• Turgutreis’de Yi-Geç’in balıklarının tadına bakmadan,

• Yalıkavak Marina’yı keşfe çıkmadan,

• Off Gümüşlük’te geceyi bitirmeden,

• Bir geceyi meşhur Barlar Sokağı'nda geçirmeden dönmeyin.







Nerede kalınır?

The Bodrum Edition

Yalıkavak koyunda yer alan otel; Ege Denizi’nin turkuaz sularına bakan eşsiz manzarası, sofistike tasarımı, özel lounge ve kabanalar ile konuklarını karşılamaya hazırlanan 100 metrelik muhteşem beyazlıktaki kumsalı, nitelikli eğlencesi ve dünyaca ünlü şeflerin yönetimindeki restoranları ile EDITION kültürünü Ege’ye getiriyor. 22 bin metrekarelik oldukça geniş bir alana konumlanan otel, klasiğin modern kültürle buluştuğu, sade, sofistike ve usta tasarımın Bodrum’un doğal güzelliklerini ön plana çıkardığı kontrast bir denge sergiliyor. Otelde konfor ve dinginliği bir arada yaşatan toplam 102 oda, özel havuzlu ve teraslı bungalovlar ve 4 yatak odalı, kendine ait havuzu ve saunası olan özel bir villa bulunuyor.

Dirmil Mah, Balyek Cad. No: 5 A Bodrum

Tel: 0252 311 31 60





The Bodrum Edition



Bella Sombra Hotel

Türkbükü’nde yer alan Bella Sombra Hotel, 19 odalı, zarif detaylarla dolu bir adres. Bodrum mavisine yeşiliyle kafa tutan dev bir bahçesi var! Edremit, Antalya, Urla ve Bodrum'un farklı yerlerinden getirilen ağaçlar Peyzaj Mimarı Murat Pilevneli'nin elinde hayat bulmuş. 5000 metrekarelik bu özel alanda dev düğün ve davetler de gerçekleştirilebiliyor. Bella Sombra’nın otel dışı misafirlerine de açık olan 80 kişilik restoranın menüsü, otelin sahibi Şebnem Ercantürk’ün Le Cordon Bleu deneyimini yansıtan Akdeniz ağırlıklı dünya mutfağından oluşuyor. Pazar brunch'ları ile barbekü partileri de dilden dile dolaşanlar arasında.

Bağarası Mah. Bağarası Cad. No: 24 48400 Göltürkbükü Bodrum

Tel: 0252 377 61 00





Bella Sombra Hotel



Mandıra Oriental Hotel

Mandarin Oriental için sadece bir otel yazarsak ona biraz haksızlık etmiş oluruz. İçindeki diğer işletmeleriyle birlikte burası Bodrum'un gözbebeklerinden. Önce otelle başlayalım! Lüksün zirvesi tanımını hem odaları hem de otelin genel alanları kesinlikle hak ediyor. 145 metrekarelik Akdeniz süitleri deniz gören sonsuzluk havuzlarıyla Bodrum'un en lüks kaçış adreslerinden. Plajını ve restoranlarını anlatmaya geçmeden önce, The SPA at Mandarin Oriental'de denizde güneşte rahatladığınız kadar SPA'da da özel anların sizi beklediğini söyleyelim. Otelin 12 farklı yeme-içme alanı var, bizim ise size bu noktada iki önerimiz var; ilki Bodrum Balıkçısı, Mandarin Koyu'nun iki buçuk kilometrelik sahilinin en güzel yerine konumlanmış durumda. Şef Dursun Ali'nin her konukla özel olarak ilgilendiği mekanda, balıklar menüden değil, en taze haliyle dolaptan seçiliyor, tartılıyor ve masaya öyle geliyor. Mezelerden kalamarı mutlaka sipariş listenize ekleyin.

Cennet Koyu Çomça Mevkii Göltürkbükü

Tel: 0252 311 18 88