Gezmeyi çok seviyorsunuz ve sizin için özellikle başka ülkeleri ve kültürleri tanımak bir tutku haline gelmiş durumda. Bu konudaki en büyük engeliniz ise vize uygulaması.

Oysa son dönemlerde vizesiz gidilecek ülkeler bir hayli artmış durumda. Vizesiz gidilen ülkelere yapacağınız seyahatlerde çok değişik uygulamalar ile karşılaşabilirsiniz. Bazı ülkelerde ülkeye giriş esnasında sizden bir form istenebilirken, bazı ülkelerde otel rezervasyonunuzu görmek isteyebilirler. Bunun haricinde vizesiz gidilebilecek ülkelerde mevcut tüm ülkeler biletlerinizi sorgulama hakkına sahip olacaktır. Bu sebeple mutlak suretle seyahate çıkmadan biletlerinizi gidiş ve dönüş şeklinde temin etmeniz çok büyük bir öneme sahip.



Avrupa Kıtasında vize istemeyen ülkeler

Ula��ım masrafının çok düşük olduğu Avrupa ülkeleri arasında vizesiz ülkeler oldukça çoğunlukta.



Bosna-Hersek

Mostar ve Saraybosna şehirleri ile ön plana çıkan bu ülkede yılın 6 ayının 3 ayını vizesiz olarak rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Eğer daha uzun süre kalmayı planlıyorsanız mutlaka oturma izni almanız gerekmektedir.







Karadağ

Turizm açısından hızlı bir gelişme gösteren Karadağ, muhteşem bir doğaya sahip. Vizesiz ülkeler arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Karadağ, 180 günlük sürede 90 gün vizesiz ülkede bulunma hakkı tanıyor.



Kosova

Kültür ve kış turizmi için tercih edilebilecek olan Kosova, Türk aileler açısından da bir hayli zengin bir ülke. Bu ülkeye 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat etmek mümkün.







Makedonya Cumhuriyeti

İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında rahatlıkla gezebileceğiniz bu ülkede Ohri Ve Üsküp şehirleri ön plana çıkıyor. Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıdığını da söylemeden geçmeyelim.



Ukrayna

Sadece gece hayatı ile değil tarihi ile de dikkati çeken Ukrayna’da vizesiz olarak 60 güne kadar kalma şansına sahipsiniz. Eğer rotanızı Ukrayna’ya çevirdiyseniz yeni kimlik kartınızı almanız gerekiyor.







Belarus

Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Belarus, Rusya ile sıkı ilişki içerisinde bulunuyor. Bahar aylarında bu ülke, seyahat için en uygun zamanlarda olmuş oluyor. Bu ülkeye vizesiz olarak girerek 30 gün boyunca gezebilirsiniz.



Azerbaycan

Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarında gezmek için harika bir ülke olan Azerbaycan, dil konusunda problem yaşamayacağınız ülkelerin başında geliyor.







Asya Kıtasında Vize İstemeyen Ülkeler

Konaklama ve diğer ihtiyaçların çok daha ekonomik olduğu fakat ulaşıma ciddi bir ücret durumunda kalabileceğiniz Asya Kıtasında vizesiz gidebileceğiniz pek çok ülke mevcut.



Doğu Timor

Timor adası üzerinde yer alan ve eski Portekiz sömürgesi olan Doğu Timor, sakin bir tatil yapmak isteyenlerin en gözde mekanlarından biri. Sahip olduğu zengin kaynaklara rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olması ülkede uygun fiyata tatil yapma olanağı sunuyor. Nisan-Temmuz ayları arasında dilediğiniz bir tarihi seçerek 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.



Endonezya

17.500’den fazla ada ile dünyanın en büyük takımada devleti olma özelliğine sahip olan Endonezya, göz alıcı kumsalları, doğası, kültürü ve tapınakları ile hemen herkesin gitmek istediği ülkeler arasında yer alıyor. Dönüş biletlerinizin sorgulanabileceği bu ülkede 30 gün boyunca vizesiz gezme hakkına sahipsiniz.







Filipinler

7.107 adadan oluşan Filipinler, dünyanın en büyük 72. Ülkesi olma özelliğine sahiptir. Sizi içine çeken bir kültüre ve muhteşem sahillere ev sahipliği yapan bu ülkede 30 gün süresince vizesiz gezebilirsiniz.



Güney Kore

İlkbahar ve sonbahar aylarında ziyaret edilebilecek olan bu ülke doğal tarihi açısından dikkat çekicidir. Vizesiz olarak giriş yapabileceğiniz bu ülkede 90 gün süresince kalabilirsiniz.



