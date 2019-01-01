Bolu’nun kuzeyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı karışık orman bitkilerinin aynı yerde’ bulunması sebebiyle 1965 yılında milli park ilan edilmiş. 2019 hektar boyunca hem ormanın hem de göllerin güzelliği büyüleyici!

Batı Karadeniz’in engebeli bir yöresinde bulunan milli parkta alabildiğine uzanan bir ormanla birlikte irili ufaklı göller, zengin bitki örtüsü ve elbette alabalıklar var. Kuzeyden güneye doğru sıralanan yedi gölün varlığı, yani Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl bölgeye ismini vermiş. Göller, vadiyi dolduran iki heyelanın yarattığı setler sonucu meydana gelmiş. Milli parkta ağırlıklı olarak kayın ağaçları var ama meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, göknar, karaağaç, ıhlamur ve porsuk gibi değişik tür ağaçlar da yabana atılamayacak çoğunlukta. Milli parkın içerisinde ve yakın çevresindeki sahalarda ise geyik, karaca, ayı, domuz, kurt, tilki ve sincap gibi yaban hayvanlarına rastlamak mümkün. Parka ulaşmak için Ankara-İstanbul karayolunun 152. kilometresinden Yeniçağ ayrımı ve 190. kilometresindeki Bolu il merkezinden ayrılan yolları kullanabilirsiniz. Park, Bolu iline 42 kilometre uzaklıkta kalıyor.



NE YAPILIR?



KAPANKAYA SEYİR TERASINA ÇIKIN

Milli park içerisindeki farklı büyüklüklerdeki saf kayı, karaçam, meşe ormanlarıyla çerçevelenmiş ve üst üste dizilmiş gölleri Kapankaya manzara seyir terasından görebilirsiniz.



DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ YAPIN

Yedigöller’de her mevsim ayrı bir renge bürünen Milli Park içinde doğa yürüyüşleri yapın. İrili ufaklı şelaleler, Karaçam Anıt Ağacı, çok sayıdaki doğal su kaynakları, geyik üretme sahası, Köyyeri tepesindeki halen kalıntıları görülen tarihi dinlenme yeri, farklı renklerdeki peyzaj görüntüleri görülmeye değer.



KARAÇAM ANIT AĞACI

Yol kenarındaki levhanın bulunduğu yerden patika takip edildiğinde bu anıt ağacı görebilirsiniz.



ŞELALEYE GİDİN

Güzeldere Şelalesi biraz yürüyüş ve merdivenle inildikten sonra görülebiliyor.



BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİN

Gölleri tek tek gezerek değişik kareler çekebilir, bu güzel anıları ölümsüz hale getirebilirsiniz.



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