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Yeşil yolculuk

Bu yıl mavi yolculuğu unutun, kendinizi yeşilin kollarına bırakın...
Doğu Karadeniz'in sezonu, senede sadece bir-iki ay. Ağustos'ta, Eylül'de gittiniz, gittiniz! Sonrasında yağmurlar başlıyor. Doğu Karadeniz'e gitmek, bir yeşil yolculuk! Uçsuz bucaksız bir yeşillik... Dinlendirici, huzur verici... Ama bir o kadar da hareketli geçiyor Doğu Karadeniz seyahatleri. Çünkü bu gezide oturmak yok, bolca yürüyüş var! Doğu Karadeniz gezisinin olmazsa olmazı ise Macahel Vadisi. Karadeniz'in, belki de Türkiye'nin en el değmemiş köşelerinden. Yörenin üç tarafı Karçal Dağları'yla, bir tarafı da Gürcistan sınırıyla çevrelenmiş. Vadi ve doğal dokusu, Gürcistan içerlerine doğru devam ediyor. Macahel, altısı Türkiye, 12'si Gürcistan sınırlarında 18 köyden oluşuyor. Türkiye tarafında vadi içinde toplam altı köy var. Gürcistan sınırı, Camili köyünün hemen 50 metre ötesi.

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