Bu yıl mavi yolculuğu unutun, kendinizi yeşilin kollarına bırakın...
Doğu Karadeniz'in sezonu, senede sadece bir-iki
ay. Ağustos'ta, Eylül'de gittiniz, gittiniz! Sonrasında yağmurlar
başlıyor.
Doğu Karadeniz'e gitmek, bir yeşil yolculuk! Uçsuz bucaksız bir
yeşillik... Dinlendirici, huzur verici... Ama bir o kadar da hareketli
geçiyor Doğu Karadeniz seyahatleri. Çünkü bu gezide oturmak yok, bolca
yürüyüş var!
Doğu Karadeniz gezisinin olmazsa olmazı ise Macahel Vadisi.
Karadeniz'in, belki de Türkiye'nin en el değmemiş köşelerinden. Yörenin
üç tarafı Karçal Dağları'yla, bir tarafı da Gürcistan sınırıyla
çevrelenmiş. Vadi ve doğal dokusu, Gürcistan içerlerine doğru devam
ediyor.
Macahel, altısı Türkiye, 12'si Gürcistan sınırlarında 18 köyden
oluşuyor. Türkiye tarafında vadi içinde toplam altı köy var. Gürcistan
sınırı, Camili köyünün hemen 50 metre ötesi.