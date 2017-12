Pazartesinin tatil olmasını fırsat bilip küçük bir molaya ne dersiniz? İşte size dört farklı tatil rotası!

BELGRAD

Mamo Kapor'ün düşük bütçeli Paris dediği Sırbistan'ın güzel şehri Belgrad, yılbaşında size nefis manzaralar ve biraz da soğuk vadediyor.

Belgrad adı Sırpça’da ‘beyaz şehir’ anlamına geliyor. Üstelik bu şehri vize derdi olmadan görmek işin en cazip taraflarından birini oluşturuyor. Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktada yer alan şehir, nefis bir doğa şöleni sunuyor. Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri ve haliyle şehrin en güzel yanı tarihi dokusu. Bu dokuyu şehrin Stari Grad, Savamala, Skadarlija ve Zemun bölgelerini gezerken hissetmek mümkün. Eski binaların sıralandığı sokaklar, kilise ve katedraller, anıtların ve çeşmelerin süslediği meydanlar, parklarla iç içe yeşil bir yaşam alanı olan Kalemegdan Kale’si de bu bölgelerde yer alıyor. Kalınacak alternatifler arasında Hotel Moskva, Envoy Hotel, Square Nine Hotel Belgrade, Saint Ten Hotel sayılabilir. Nefis bir şarap kavına sahip Caffe Caffe&Fish, herkesin en şık kıyafetlerini giyip gelerek menüdeki meşhur Sırp kebabını yedikleri Frans, atmosferi ile büyüleyen Salon 1905 yemek ve eğlence için başarılı alternatifler. Belgrad’da yemek yemek İstanbul ile kıyaslandığında çok daha uygun. Lüks bir restoranda yiyeceğiniz yemeğe ortalama olarak ödeyeceğiniz hesap 100-150 lira civarında.







EDINBURG

Gerçek bir yılbaşı deneyimi için ideal bir rota. Bu sene olamazsa önümüzdeki yıllarda mutlaka bir yılbaşı programı yapmalısınız.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da zaman kavramını unutarak muhteşem bir tatil geçirebilirsiniz. Kentte üç gün boyunca muazzam bir parti havası estiren Hogmany Festivali’yle gün boyu canlı orkestraları dinleyebilir, DJ ve dans performanslarını izleyebilir, dünyanın en görkemli havai fişek gösterilerinden birine tanık olabilir, sokaklarda nefis yemekler yiyebilirsiniz. Yılbaşının en büyük sokak partisinde eğlence garanti. Sokakta olmak istemezseniz rotanızı Royal Botanic Garden’a çevirin. Şehre dönecek olursak burasının etkileyici bir zaman tüneli etkisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Heybetli binaları, kaldırım taşlı sokakları, çıkmazları, kemerli geçitleri, şehrin altını labirent gibi dolaştıran yeraltı mahzenlerini dolaşırken kendinizi adeta Ortaçağ’da gibi hissedeceksiniz. The Principal Edinburgh Charlotte Square, The Glasshouse Autograph Collection, G&V Royal Mile Hotel, The Balmoral Hotel şehrin şık otelleri. Akşam yemeği için eski şehirde yer alan Ondine, öğle yemeği için The Outsider’ın yolunu tutabilirsiniz. Tek kötü yanı, pound’un her geçen gün biraz daha pahalılaşması.







DEDEAĞAÇ

Şirin bir Yunan adresi Alexandroupolı yani Dedeağaç! Hem İstanbul'a yakın hem de diğer Yunanistan şehirlerine göre çok daha ucuz.

Nefis kıyıları, eğlenceli programları, tazecik denizürünleri sunan tavernaları, Türkiye’ye göre oldukça makul fiyatları ve sıcacık, bize çok benzeyen insanlarıyla İstanbul’a sadece beş saat (internette üç saat diye yazıyor olsa da gümrük kapısı geçişi sırasında bu süre beş saate çıkıyor) mesafede çok cazip bir tatil adresi. Eğer aracınızla gitmek istemezseniz İstanbul’dan kalkan otobüslerle de varabilirsiniz ancak bu durumda yol süresinin üzerine 3-4 saat daha eklemenizde fayda var. En hareketli caddesi, merkezde yer alan Dimokratias. Tüm mağazalar ve kafe-barlar burada yer alıyor. Alexander Beach Hotel Spa, Avenue Luxury Apartments ve Grand Hotel Egnetia kalmak için en güzel adresler. Taverna Ai Giorgis ise yer bulabilirseniz yılbaşı akşamında, bulamazsanız seyahatiniz sırasında mutlaka yemek yemeniz, eğlencesini görmeniz gereken bir adres. Yunan usulü kabak, cevizli incirli salata ve ahtapot ızgara nefis. Mükellef bir yemek için kişi başı ödeyeceğiniz fiyat ortalama 30 euro. Arpa şehriyeli karidesi, karamelize soğanlı ahtapotu için de Nisiotiko’yu es geçmeyin. Fiyatlar ortalama olarak burada da aynı.