Ege’nin, serince teninizi okşayan meltemini hissettiğiniz, gözünüzün
alabildiğince laciverte daldığı o bitmesini istemediğiniz saniyelerde,
o daracık beyaz sokaklara kendinizi kaybetmek için atarsınız güneşten
yorulmuş bedeninizi. Bir kadeh uzo ve eğlencenin kalbinde tekrar bulursunuz
Ege’ye seve seve hediye etmeye razı geldiğiniz ruhunuzu…
Mykonos deyince, insanın aklına sonsuz bir
eğlence ve çılgın partiler geliyor, ama eylülün
ikinci pazar gününe denk gelen ‘Üzüm Bağı
Hasadı Festivali’nde adanın başka bir yüzüyle
karşılaşıyorsunuz. Hora bölgesinde ada
halkıyla beraber üzüm toplamak ve şarap yapımına katkıda
bulunmak isteyenler için bulunmaz bu fırsatı kaçırmayın.
Yok, eğer ben şefl ik yeteneklerimi göstermek istiyorum
diyenlerdenseniz, 29 Haziran’da Agrotomouseio-Mykos
Boni’de gerçekleşen ‘Balıkçı Festivali’nde hem yerel balıkçılarla
sohbet eder hem de yeni yeni balık pişirme şekilleri öğrenip,
eve dönünce herkese caka satabilirsiniz.