Yunan Adaları keyif rehberi

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Festival zamanı.

Ege’nin, serince teninizi okşayan meltemini hissettiğiniz, gözünüzün alabildiğince laciverte daldığı o bitmesini istemediğiniz saniyelerde, o daracık beyaz sokaklara kendinizi kaybetmek için atarsınız güneşten yorulmuş bedeninizi. Bir kadeh uzo ve eğlencenin kalbinde tekrar bulursunuz Ege’ye seve seve hediye etmeye razı geldiğiniz ruhunuzu…



Mykonos deyince, insanın aklına sonsuz bir eğlence ve çılgın partiler geliyor, ama eylülün ikinci pazar gününe denk gelen ‘Üzüm Bağı Hasadı Festivali’nde adanın başka bir yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Hora bölgesinde ada halkıyla beraber üzüm toplamak ve şarap yapımına katkıda bulunmak isteyenler için bulunmaz bu fırsatı kaçırmayın. Yok, eğer ben şefl ik yeteneklerimi göstermek istiyorum diyenlerdenseniz, 29 Haziran’da Agrotomouseio-Mykos Boni’de gerçekleşen ‘Balıkçı Festivali’nde hem yerel balıkçılarla sohbet eder hem de yeni yeni balık pişirme şekilleri öğrenip, eve dönünce herkese caka satabilirsiniz.

