Yunan Adaları'nı keşfedin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tatil.com, sezon boyunca düzenleyeceği birbirinden farklı ve “her şey dâhil” konseptine sahip indirimli gemi turlarıyla yazı Yunan Adaları'nda geçirmeye davet ediyor.

Tatil.com'un yaz ayları için ön plana çıkardığı gemi turları arasında vizesiz Yunan Adaları seyahatleri ilgi görüyor. Vizesiz seyahat etmenin rahatlığını yaşamak isteyenlere cazip teklifler sunan turlar, restoran, bar, casino, duty free mağazalar, açık yüzme havuzu, spor ve konser salonu, mağaza, çocuk kulübü, sağlık merkezi, güzellik salonu, sauna ve fitness merkezi gibi pek çok imkanı barındıran “her şey dâhil” konseptli Celestyal Odyssey gemisiyle, Türkiye’deki bir tatilden çok daha ekonomik bir şekilde yurt dışında tatil yapma şansı tanıyor.Tatil.com'un 30 Nisan'a kadar yüzde 20'ye varan indirim fırsatıyla birlikte sunduğu ve Celestyal Odyssey gemisiyle düzenlediği vizesiz Yunan Adaları turları şöyle:

• 23, 30 Temmuz, 06, 13, 20, 27 Ağustos, 03 Eylül tarihlerinde 3 gece - 4 gün boyunca İzmir, Midlli, Mikonos, Santorini, İzmir rotası, 199 avrodan başlayan fiyatlar

• 19, 26 Temmuz 02, 09, 16, 23, 30 Ağustos 06 Eylül tarihlerinde 4 gece - 5 gün boyunca İzmir, Santorini, Milos, Mikonos, Atina, Siros, İzmir rotası, 269 avrodan başlayan fiyatlar

• 14 Temmuz tarihinde 5 gece - 6 gün boyunca İzmir, Rodos, Santorini, Atina, Mikonos, İzmir rotası, 568 avrodan başlayan fiyatlar (Şeker Bayramı Turu)

