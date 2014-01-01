Şöyle sıcacık bir havuzun içinden karla kaplı dağlara bakmak nasıl olurdu… ‘Harika olur’ dediğinizi duyar gibiyim. Üstelik kayak sonrasıysa ve çok üşüyüp spordan kaslarınız iyice gerildiyse…

Yazı: Ferhan Kaya Poroy



Kayak mevsiminin sonuna yaklaşsak da Türkiye’nin pek çok bölgesinde halen kar var ve kayak, snowbord yapılabiliyor. Kayağı keyfiyle ve sağlıkla yapmak isteyenler de spa’sı olan otelleri tercih ediyor. Çünkü spa, kayak sonrası vücudu rahatlatarak bir sonraki güne hazırlıyor.



Yoğun kayak sonrası yorulan kasları gevşetmek, rahatlama sağlamak ve bir sonraki güne zinde başlamak için spa aktiviteleri ve masaj önemli. 16 değişik pistiyle kayakseverlerin gözdesi olan Kartalkaya’nın sağlıklı yaşam merkezi olan tek oteli Kaya Palazzo Ski&Mountain’ın içinde yer alan Wellnes Center, sıkı kayakçıların gözdesi bu anlamda. Palazzo Spa&Wellness Center’da Alplerdeki pek çok Wellnes Center ile yarışacak masaj çeşitliliği ve aktivite var. Merkezde 11 masaj odası, 2 Türk hamamı, 2 sauna, 2 buhar banyosu, güzellik merkezi, fitness salonu bulunuyor. 30 derece sıcaklıktaki havuz ise Kartalkaya’nın bembeyaz tepelerine bakıyor. Ayrıca Uzak Doğulu masözler tarafından uygulanan 14 çeşit masaj var. Kayak sonrası içinse en çok tercih edilen masajların başında Sıcak Taş Masajı ve Spor Masajı geliyor.







Sıcak Taş Masajı

Sıcak taş masajı, volkanik lav taşlarının sıcak suda ısıtılarak vücudun belli kilit noktalarına koyulmasına dayanıyor. Bu taşlar sıcağı uzun süre koruma özellikleriyle vücut üzerinde termoterapi etkisi yaratarak hem kan dolaşımını hem de vücudun daha fazla oksijenle temasa geçmesini sağlayarak metabolizmayı hızlandırıyor. Bu bakım sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel olarak da rahatlama sağlıyor.



