Ghosted filminden ilk fragman yayınlandı! Ghosted ne zaman vizyona girecek?

Çoğu kişinin 'Kaptan Amerika' olarak tanıdığı Chris Evans yeni filmi 'Ghosted' ile yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak. Partneri ise daha önce Netflix'te yayınlanan aksiyon filmi 'The Gray Man'de birlikte rol aldığı Ana de Armas oldu. Filmin yönetmeni ise daha önce 'Sherlock Holmes 3' ve 'Rocketman' gibi ünlü filmleri yöneten Dexter Fletcher. Ghosted filmi konusu, oyuncuları ve fragmanına yakından bakalım...

Ghosted filmi konusu nedir?

Film, sıradan bir adam olan Cole'un ilk buluşmada sırılsıklam aşık olduğu Sadie'nin CIA ajanı olduğunu öğrenmesi sonucu, kendilerini uluslararası bir casusluk macerasında bulmalarını konu alıyor.

Ghosted filmi ne zaman vizyona girecek?

21 Nisan 2023 tarihinden itibaren Apple Tv+'ta yayınlanacak.

Ghosted filmi oyuncuları

Ghosted filmi oyuncu kadrosunda;

Chris Evans,

Ana de Armas,

Adrien Brody,

Mike Moh,

Amy Sedaris,

Tim Blake Nelson,

Tate Donovan ve

Burn Gorman gibi isimler yer alıyor.

Ghosted filmi fragmanı