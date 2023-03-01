Gibi 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Çekimler tamamlandı

Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisi sevilerek izlenen diziler arasında yer alıyor. Senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı, Exxen'de izleyicilerle buluşan 'Gibi' dizisinin 4'üncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

GİBİ 4. SEZON NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin 4. sezonu yeni bir gelişme olmazsa mart sonunda seyirciyle buluşacak. Gibi dizi ekibinin gelen astronomik reklam ve transfer tekliflerine sıcak bakmaması da sektörün en çok konuşulan konularından biri… Dizinin 5. ve 6. sezonları da çekilecek.

Exxen’de seyirciyle buluşan dizinin yönetmen koltuğunda bu kez Barış Yöş oturdu. 5,5 hafta süren çekimleri tamamlayan yönetmen, "Uzun bir süreden sonra çalıştığım en keyifli setlerden biri" dedi.

ÇEKİMLER 11 OCAK'TA BAŞLAMŞTI

Şimdiye kadar 3 sezonuyla izleyicinin karşısına çıkan dizinin 4. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

11 Ocak 2023 tarihinde başlayan yeni sezon çekimleri öncesi resmi sayfadan yapılan paylaşımda "Gibi 4. sezon Paltolu, ceketli, ve gocuklu seçenekleriyle çekimlere başlamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gibi Dizisi (@gibidizisi)'in paylaştığı bir gönderi

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy... Sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan üç arkadaş. En büyük özellikleri ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermek. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütüyor, işleri saç baş yolduracak seviyeye getiriyorlar. Onlar her gün yaşadığımız talihsizliklerin, tuhaf olayların ve çaresizliklerin cisimleşmiş hali.