Giray Altınok 'O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyesi oldu
Son dönemin parlayan yıldızı Giray Altınok, bu kez jüri koltuğuna oturuyor. Eğlence dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Altınok, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının sürpriz jüri üyesi oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “O Ses Türkiye Yılbaşı”nın genel provası yarın yapılacak.
GİRAY ALTINOK JÜRİ ÜYESİ OLDU
Salı günü de çekilmesi planlanan yarışmanın sürpriz jüri üyesi belli oldu. Hem aktör, hem de yazar olarak eğlence sektörünün yıldızı sürekli parlayan, projeleri izlenme rekoru kıran ismi Giray Altınok “O Ses Türkiye Yılbaşı”nın jüri üyesi oldu.
GEÇEN YIL YARIŞMACIYDI
Geçen yıl yarışmacılar arasında olan Altınok, bu kez jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay’la beraber performansları değerlendirecek. Geçen yıl gibi bu yıl da şov dünyasının en üretken isimlerinin başında gelen Altınok’un yeni filmi “D.İ.S.C.O” önümüzdeki cuma vizyona girecek.