Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “O Ses Türkiye Yılbaşı”nın genel provası yarın yapılacak.

GİRAY ALTINOK JÜRİ ÜYESİ OLDU

Salı günü de çekilmesi planlanan yarışmanın sürpriz jüri üyesi belli oldu. Hem aktör, hem de yazar olarak eğlence sektörünün yıldızı sürekli parlayan, projeleri izlenme rekoru kıran ismi Giray Altınok “O Ses Türkiye Yılbaşı”nın jüri üyesi oldu.

GEÇEN YIL YARIŞMACIYDI

Geçen yıl yarışmacılar arasında olan Altınok, bu kez jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay’la beraber performansları değerlendirecek. Geçen yıl gibi bu yıl da şov dünyasının en üretken isimlerinin başında gelen Altınok’un yeni filmi “D.İ.S.C.O” önümüzdeki cuma vizyona girecek.