Gönül Dağı'nın kadrosuna usta bir oyuncu katılıyor

2020 yılından bu yana her Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna usta bir isim dahil oldu.

Ayten Uncuoğlu kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tiyatro sanatçısı Ayten Uncuoğlu, dizinin ekibine dahil oldu. Uncuoğlu 91. bölümden itibaren dizide yer alacak ve “Azize” rolüne hayat verecek.

Azize, geçtiğimiz bölümde kasabasından ayrılarak huzurevine yerleşen Dişçi Musa’nın (Nuri Gökaşan) arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Asuman hamile olduğunu öğreniyor ve bu sayede Ramazan ile araları düzeliyor. Taner ve Selma öğretmen aradıkları mantarı kayalıkların tepesinde buluyor. Taner'in kayalıklardan düşmesi üzerine Selma öğretmen onu hastaneye götürüyor.

Selma Öğretmen'in "Ben taşıyamadım, yetiştirememiş miyim?" sözleri damga vurdu. Peki Taner yaşayacak mı?