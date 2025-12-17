Final yapan 'Gözleri Karadeniz' dizisinin yönetmeninden şaşırtan paylaşım

Dizinin yönetmeni Altan Dönmez, final kararını yayın sırasında öğrendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dönmez, sektördeki çalışma koşullarına dikkat çeken açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Her şartta, her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan bu ekiple yol yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık.”