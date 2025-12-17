Final yapan 'Gözleri Karadeniz' dizisinin yönetmeninden şaşırtan paylaşım
Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan 'Gözleri Karadeniz' dizisi final yaptı. Dizinin hayranları dün akşam final yazısını görünce şaşırdı. Yönetmen Altan Dönmez de yaptığı paylaşımda kararı yayında öğrendiklerini açıkladı. Peki, 'Gözleri Karadeniz' dizisi neden final yaptı?
Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı "Gözleri KaraDeniz" dizisi 2 Eylül 2025 tarihinde izleyiciyle buluşmaya başlamıştı. Maçari ailesinin içindeki iç savaşı konu alan Atv ekranlarının Salı akşamları izleyiciyle buluşuyordu.
Atv’nin “Gözleri Karadeniz” dizisinin geçen hafta bu akşamki anlık reytinglere bakarak final yapıp yapmayacağına karar verileceği açıklanmıştı. Ekibe de 16. bölüme alternatif bir final yazılacağı, kanalın bu akşam yayında anlık reytinglere bakarak finali yayınlayıp yayınlayacağına karar vereceği ifade edilmişti.
Dizi ekibine 23’ü haftası maç yayını olduğu için çarşamba gününe kadar repo verilmişti. Bu ilginç karardan vazgeçildi ve diziye atv direkt final yazısını bastı. Yönetmen Altan Dönmez başta olmak üzere, tüm oyuncu ekibi final yazısını ekranda görünce şaşkınlıpa uğradı.
Dizinin yönetmeni Altan Dönmez, final kararını yayın sırasında öğrendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Dönmez, sektördeki çalışma koşullarına dikkat çeken açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Her şartta, her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan bu ekiple yol yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık.”