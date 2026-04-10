Gözlütepe nerede? Sevdiğim Sensin dizisi nerede çekiliyor?

Sevdiğim Sensin, dram ve romantizmi etkileyici bir kurguyla harmanlayan diziler arasında öne çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyetini, Erkan’ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Helin Kandemir’in hayat verdiği Dicle’nin ağabeyleri Civan ve Ferman’a başarılı oyuncular Barış Baktaş ve Emrah Aytemur hayat veriyor.

Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler de rol alıyor.

Dizide sıkça bahsi geçen Gözlütepe ise izleyicinin merakını uyandıran önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Gözlütepe nerede? Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?

GÖZLÜTEPE NEREDE?

Dizide geçen Gözlütepe, gerçekte var olan bir yerleşim yeri değil. Yani bu isimle resmi kayıtlarda bir köy bulunmuyor; tamamen kurguya ait bir mekân.

Ancak ekranda Gözlütepe olarak izlediğimiz sahneler, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Aksaray’a bağlı Eski Gözlükuyu Köyü’nde çekiliyor. Taş evleri, geniş bozkır manzarası ve doğal dokusuyla bu köy, dizinin atmosferini yansıtmak için özellikle tercih edilmiş. Yapım ekibi de köyün özgün yapısını koruyarak kurgusal Gözlütepe dünyasını oluşturmuş.

Bununla birlikte prodüksiyonun büyük bölümü, ana mekân olan Gözlütepe sahneleri için Aksaray’daki Eski Gözlükuyu Köyü’nde kurulan platoda gerçekleştiriliyor. Bu nedenle dizide Ağrı olarak gördüğümüz birçok kırsal alan aslında Aksaray’da bulunuyor.