Gül Kozacıoğlu'nun interaktif sergisi 'I SEE YOU' sanat severlerle buluşuyor

Yapı Kredi bomontiada, 11-20 Kasım tarihleri arasında Gül Kozacıoğlu’nun kuantum fiziğindeki gözlemci teorisinden ilham alan “I SEE YOU” sergisine ev sahipliği yapıyor. Kozacıoğlu’nun durağan, statik portrelerinin izleyici ile birlikte hareketli, değişen portrelere dönüştüğü bu interaktif sergi, Yapı Kredi bomontiada Galeri’de her gün saat 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir.

Yapı Kredi bomontiada Galeri, 11 Kasım’dan itibaren Gül Kozacıoğlu’nun bakmak, görmek, algılamak ve anlamak ile ilgili I SEE YOU interaktif sergisine ev sahipliği yapıyor. Kozacıoğlu, mekana giriş yapıldığında canlanan multi-media enstelasyonu Danimarkalı/Amerikan müzisyen Michael Kiaer işbirliğiyle gerçekleştirdi . Sergi ziyareti boyunca sürecek interaktif yapısıyla sanatseverlere farklı bir yaklaşım sunan “I See You”, eserlerin betimlemelerinin merkezine katılımcıları koyuyor. Gül Kozacıoğlu’nun

Ege’nin benzersiz doğa manzarasında çektiği görsel çalışmaları, Michael Kiaer’in orijinal elektronik ses ortamıyla birleşerek deneyimleniyor. Sabit açılı videoların, kolaboratör Balım Tanrıöver tarafından oluşturulan durağan görüntüler olarak dönüp, ziyaretçinin hareketli varlığı ile etkinleşeceği sergide, bireysel ruhun bilgeliği ile Dünya gezegenindeki topluluk arasında bağlantı oluşturuluyor.

Hem sorular hem de derin düşünceler oluşturmak isteyen “I See You” sergisiyle ilgili Gül Kozacıoğlu, bir kişinin varlığının bir dönüşüme yol açtığını söylerken; “Bu, kuantum fiziğinde gözlemlenen gerçeklikte, değişikliğe neden olan fenomenin gözlemi olduğu gözlemci etkisi teorisine atıfta bulunuyor. Bilinç, dönüşümün ön koşuludur.” ifadelerini kullanıyor. Dönüşüm isteyen insanların, önce kendi içine bakması gerektiğini dile getiren Kozacığlu, “Gezegen ölçeğinde, yeni varoluş yöntemleri yaratmak ve kurmak, operasyonlarımızı bilim, üretim, ticaret ve toplumun tüm alanlarında sürdürülebilir uygulamalara dönüştürmek için bilincimizin dönüşümüne yönelik bir çağrı var.” sözleriyle yeni sergisine davette bulunuyor.

Sergiye paralele olarak 11 ve 12 Kasım tarihlerinde mimar ve tarihçi Gökhan Karakuş’un yöneteceği WE SEE YOU başlıklı konuşma serisi ise içimizde ve çevremizde meydana gelen güncel, kolektif dönüşümler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Danimarka ve Türkiye'den konuk konuşmacıları bir araya getiriyor. Konuşmalarda, günümüzün psikososyal ortamı, ekolojik uyumu ve hızlanan küresel iklim değişikliği karşısındaki eylemler ile topluma ilham vermenin yeni sürdürülebilir yollarını yaratma çabaları tartışılacak. Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye Ofisi ile ortaklaşa yürütülen I SEE YOU sergi ve söyleşi programı, Danimarka Kültür Bakanlığı, Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve Danimarka Ankara Büyükelçiliği tarafından da destekleniyor.

I SEE YOU sergisi, 11-20 Kasım tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir. 11 Kasım Cuma saat 10.00-15.00 ve 12 Kasım Cumartesisaat 10.00-12.00 arasındaki WE SEE YOU söyleşileri de herkese açıktır.