Gülcemal dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Başrollerini Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Gülcemal dizisinin tanıtım filmi yayınlandı. FOX ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlenirken, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan kaleme alıyor.

Gülcemal dizisinin konusu ne?

Ddizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

Gülcemal dizisinin oyuncuları

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide;

Edip Tepeli,

Nilay Erdönmez,

Atilla Şendil,

Cahit Gök,

Nilüfer Açıkalın,

Samet Kaan Kuyucu,

Meltem Akçöl,

İpek Ayaz Kortunç,

Sabahattin Yakut,

Gökçem Çoban,

Melike Küçük ve

Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

Gülcemal dizisi tanıtım fragmanı