Güller ve Günahlar dizisi 21 Mart Cumartesi günü var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar dizisinin 21 Mart yayın akışında yer almaması, takipçilerini meraklandırdı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yapımın verdiği bu zorunlu aranın nedeni ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğine dair öngörüler netleşti. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, bu hafta izleyicileriyle buluşamayacak. Edinilen bilgilere göre, 21 Mart Cumartesi günü dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almıyor. Kanalın güncel yayın planlamasına göre, cumartesi akşamı kuşağında Ramazan ayına özel bir içerik değişikliğine gidildi. Dizinin alışılmış saatinde ise "Bir Ramazan Akşamı" programının ekrana geleceği öğrenildi.
Peki, dizinin yeni bölümü (22. bölüm) ne zaman yayınlanacak ve son bölümde neler yaşanmıştı? İşte merak edilen tüm detaylar...
GÜLLER VE GÜNAHLAR’IN SON BÖLÜMÜNDE (21. BÖLÜM) NELER OLMUŞTU?
Dizinin 14 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen 21. bölümünde, konaktaki dengeler Azra’dan gelen beklenmedik haberle sarsıldı. Azra’nın hamile olduğunu öğrenmesi herkes üzerinde şok etkisi yaratırken, Cihan’ın bu durumu bir fırsat bilerek şantaj yapmaya başlaması gerilimi doruk noktasına taşıdı.
Diğer yandan, uzun süredir duygularını bastıran Serhat’ın Zeynep’e aşkını itiraf etmesiyle hikayede yeni bir dönem başladı. İkili, yaşadıkları bu duygusal kırılmanın ardından ilişkilerinde tertemiz bir sayfa açma kararı aldı.
KAĞIT ÜZERİNDEKİ EVLİLİKTEN GERÇEK BİR AŞKA
Kağıt üzerindeki evliliklerinin gerçek bir aşka dönüştüğünü fark eden Zeynep, bu durumu artık ailesinden saklamamaya ve her şeyi açıklamaya karar verdi. Ancak bu itiraf süreci sanıldığı kadar kolay olmayacak gibi görünüyor. Zeynep ve Serhat’ın mutluluğunun karşısında sadece Sevim ve Cihan değil, artık İlkim de bir engel olarak duruyor.
GÜLLER VE GÜNAHLAR'IN 22. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz Kanal D tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 22. bölümünün 28 Mart Cumartesi günü normal saatinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.