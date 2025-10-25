Güller ve Günahlar'da Serhat ve Zeynep'in tatlı atışmaları

Güller ve Günahlar'da Kader’in babasının peşine düşen Serhat ile Zeynep arasında yaşanacak tatlı sert diyaloglar seyircinin içini ısıtacak.

“KALBİMDE KIRILACAK YER KALMADI”

Ses getiren ön izlemede Kader’in babasına ulaşmaya çalışan Serhat ile Zeynep birlikte zaman geçirdikçe yakınlaşmaya da başlar. Tüm kaosun ortasında sohbet ortamı yakalayan ikiliden Serhat, Zeynep’in mutfakta yetiştirdiği biberlerinden tatmak ister. Zeynep “Bizim oralarda adet vardır.

Bir kızın yetiştirdiği biberi yiyen erkek ona ilan-ı aşk etmiş demektir” diyerek biberleri paylaşmaz. Serhat gülerek, “Büyük tehlike atlatmışım, bir dakika daha geç gelsen, sana ilan-ı aşk edecekmişim” der. Asla altta kalmayan Zeynep, “İşin kötüsü ben sizi reddedecektim boşu boşuna kalbiniz kırılacaktı” karşılığını verir. Serhat’ın masum bir şekilde söylediği “Kalbimde kırılacak yer kalmadı, rahat ol sen” sözleri ise gülümseten anları hüzne bırakır.

NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam 20.00’de Kanal D’de…