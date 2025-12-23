Güller ve Günahlar’ın çocuk yıldızları O Ses Türkiye Yılbaşı'nda

Güller ve Günahlar dizisinin çocuk yıldızları Mina Akdin, Beren Gençalp ve Yade Arayıcı çok özel bir performansla seyirci karşısına çıkacak.

O SES TÜRKİYE'DE MÜZİK YETENEKLERİNİ GÖSTERECEKLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide İlkim’i canlandıran Mina Akdin, Hayal’e hayat veren Beren Gençalp ve Kader rolüyle gönülleri fetheden, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Gülşah’a benzerliğiyle adından söz ettiren minik yetenek Yade Arayıcı bu kez akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı’nda bu kez müzikteki yeteneklerini gösterecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU NEDİR?

Dizi, başarılı iş insanı Serhat’ın hayatının bir gecede değişmesiyle başlıyor. Eşinin sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, güven duygusunu yitirirken kendini büyük bir kaosun içinde buluyor. Tam bu dönemde hayatına giren dobra ve cesur Zeynep, ona hem umut hem de yeni sınavlar getiriyor. Aşk, sırlar ve ihaneti bir arada işleyen hikaye, iki farklı dünyanın çatışmasını etkileyici bir dille ekrana taşıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım, Serhat karakteriyle ekrana dönüyor. Cemre Baysel ise güçlü ve kararlı Zeynep rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Kadroda ayrıca Gülenay Kalkan, Emel Çölgeçen, Ahmet Saraçoğlu, Oya Unustası ve Serdar Orçin gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Kaan Çakır, Derya Karadaş, Burak Altay gibi isimler de kadroda. Genç ve usta oyuncuların bir arada olması, dizinin kadrosunu oldukça dikkat çekici hale getiriyor.