Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni program: Seni Dinliyorum

OGM Pictures’la çok sayıda izlenme rekoru kıran diziye imza atan Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde depremin psikolojik etkilerini giderebilmek amacıyla bir program yapıyor. Gülseren Budayıcıoğlu şimdi de Star TV'de "Seni Dinliyorum" adlı yeni bir programa başlayacak.

Gülseren Budayıcıoğlu’ndan yeni program

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci’yle yaptıkları “Dünden Sonra Yarından Önce” programının ardından hafta sonları çok özel bir programa imza atacak. BBO Yapım imzalı programın adı “Seni Dinliyorum”… Gülseren Budayıcıoğlu vatandaşlarımızdan gelen ses kayıtlarını dinleyecek ve yaşanan psikolojik sorunları analiz edip yol gösterecek. Bir saatlik program bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.